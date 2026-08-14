Incautaron más de 1000 dosis de cocaína en la vivienda de un hombre que fue baleado

Un hombre de 45 años fue baleado en el ingreso de su vivienda y, horas después, un allanamiento en el domicilio permitió hallar más de 1.000 dosis de cocaína preparadas para su comercialización, además de marihuana, municiones, dinero y elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes. El episodio ocurrió durante la noche del jueves en una propiedad de calle Fray Mocho al 700, en Concepción del Uruguay.

De acuerdo con la información policial, el procedimiento comenzó alrededor de las 20:15, luego de una alerta emitida por el Comando Radioeléctrico sobre una persona herida de arma de fuego. Al arribar al lugar, efectivos encontraron al hombre en el hall de entrada de la vivienda, tendido en el suelo y con serias dificultades para movilizarse.

Pese a encontrarse herido, el hombre cerró la puerta e impidió que los agentes ingresaran al inmueble. Desde el interior manifestó que había sido atacado a disparos por personas desconocidas que se movilizaban en motocicletas. No aportó mayores precisiones sobre los agresores, las armas utilizadas ni las posibles razones del ataque.

El hombre quedó internado en terapia intensiva

Ante la gravedad de la situación, personal de emergencias médicas llegó hasta la vivienda para asistir al herido. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital Justo José de Urquiza.

Según se informó, el médico policial constató que el paciente presentaba una herida de arma de fuego con perforación en la zona lumbar. Debido a la gravedad de la lesión, quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con pronóstico reservado.

Mientras el hombre recibía atención médica, la Policía comunicó a la Justicia las circunstancias que habían llamado la atención durante la intervención, principalmente la negativa del herido a permitir el ingreso de los efectivos a la propiedad.

Allanaron la vivienda y encontraron cocaína

A partir de esa situación, la fiscal de turno, María Becker, solicitó una orden de allanamiento y registro del domicilio. La medida fue autorizada por la jueza de Garantías Alejandrina Herrero y se concretó alrededor de las 22:15, unas dos horas después del ataque.

Con participación de personal policial y de Policía Científica, los investigadores realizaron una inspección de la vivienda. Durante el procedimiento encontraron 1,846 kilogramos de cocaína, entre los que había 1.185 dosis que ya estaban fraccionadas y preparadas para su presunta comercialización.

Además, fueron secuestrados 410 gramos de marihuana, cartuchería, dinero en efectivo, balanzas de precisión y recortes de nylon, elementos que quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Investigan el ataque y la presencia de drogas

La investigación quedó abierta en dos frentes. Por un lado, la Justicia procuraba determinar las circunstancias en las que el hombre sufrió las lesiones graves provocadas por el disparo y establecer quiénes fueron los responsables del ataque.

En paralelo, se iniciaron actuaciones por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes, a partir de la cantidad de droga y de los elementos encontrados durante el allanamiento.

Los investigadores buscaban reconstruir la secuencia previa al ataque y determinar si existía alguna relación entre la agresión a balazos y el hallazgo de estupefacientes en la vivienda. Hasta el momento, de acuerdo con la información policial suministrada, no se habían informado detenciones vinculadas con los autores de los disparos.