PAMI: las recetas vencen a los 30 días y así se puede comprobar su vigencia

Las recetas electrónicas de PAMI permiten que los afiliados accedan a sus medicamentos sin tener que retirar previamente una orden impresa en el consultorio. Sin embargo, antes de dirigirse a la farmacia es importante comprobar que el documento esté activo y no haya superado su plazo de validez.

Las recetas tienen una vigencia de 30 días desde la fecha de emisión. Una vez cumplido ese período, el sistema las rechaza automáticamente, incluso cuando fueron activadas correctamente por el profesional.

El mismo plazo se aplica a las recetas manuales celestes. En esos casos, además de revisar la fecha, el afiliado debe verificar que el médico haya cargado y habilitado la orden dentro del sistema.

Cómo verificar si una receta de PAMI está activa

La consulta puede realizarse a través de la página oficial de PAMI. Para hacerlo, el afiliado debe ingresar a pami.org.ar, buscar la sección “Recetas” e identificarse con su número de afiliación y DNI.

Una vez dentro del sistema, podrá observar las órdenes emitidas y el estado de cada una. Si la receta aparece como “activada”, deberá revisar su fecha para confirmar que todavía se encuentre dentro de los 30 días habilitados.

Cuando una receta está vencida, no puede reactivarse ni extenderse. En ese caso, será necesario solicitarle una nueva al médico tratante. La orden reemplazante tendrá otro plazo de 30 días, contado desde su emisión.

Qué información debe contener la receta

Para que sea aceptada en la farmacia, la receta debe incluir el nombre del profesional, matrícula, profesión, especialidad, domicilio y firma digital. También tiene que consignar los datos del paciente, el diagnóstico, la fecha de emisión y el correspondiente código de barras.

El medicamento debe estar identificado por su nombre genérico o denominación común internacional. La indicación debe precisar la presentación, la forma farmacéutica y la cantidad de unidades. También puede aparecer el nombre comercial del producto.

Qué recetas acepta actualmente PAMI

El sistema de PAMI reconoce dos tipos de recetas: la electrónica blanca y la manual celeste previamente activada.

La receta blanca cuenta con validación automática y puede presentarse directamente en la farmacia. En cambio, si el afiliado posee una celeste, deberá comprobar que esté activa. Si todavía no fue habilitada, tendrá que solicitarle al profesional que complete ese procedimiento.

Las recetas verdes ya no son válidas. Quienes tengan una deberán pedir su reemplazo por una electrónica blanca o una manual celeste correctamente activada.