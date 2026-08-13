Convocan a un boicot de 24 horas contra Mercado Libre: la fecha y los motivos

El boicot está previsto para la semana que viene

La organización Libres del Sur convocó a un boicot de 24 horas contra Mercado Libre para el próximo 17 de agosto. La medida propone no utilizar durante ese día los servicios de la empresa, incluidos Mercado Pago y Mercado Crédito.

La convocatoria fue realizada bajo el lema “El ajuste de Milei es una pistola en la cabeza de nuestro pueblo” y apunta contra las políticas económicas del Gobierno nacional y la situación de endeudamiento de las familias.

Desde Libres del Sur cuestionaron especialmente la desregulación de los límites a las tasas de interés de tarjetas de crédito y billeteras virtuales. La organización aseguró que existen cobros de “hasta un 1300%”.

“Marcos Galperín, los bancos y los fondos de inversión extranjeros se enriquecieron encadenando con intereses usureros a los que menos tienen. No es ‘algo entre privados’, como dicen Milei y Caputo; es un plan deliberado para trasladar ingresos a los que más tienen”, sostuvo la organización en un comunicado.

Qué propone el boicot contra Mercado Libre

La protesta se llevará adelante durante 24 horas el lunes 17 de agosto, feriado nacional. Los organizadores llamaron a no utilizar las distintas plataformas y servicios de la compañía durante esa jornada.

La medida alcanza a Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Crédito, según detallaron desde Libres del Sur.

La organización vinculó el crecimiento del endeudamiento de los hogares con la pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones y con la reducción de puestos de trabajo.

También cuestionó los aumentos en las tarifas de servicios públicos, entre ellos electricidad, gas, agua y telecomunicaciones, además de los incrementos de los alquileres tras la derogación de la legislación que regulaba ese sector.

Críticas a grandes empresarios

En su comunicado, Libres del Sur también apuntó contra empresarios locales e internacionales, entre ellos Elon Musk, Peter Thiel, Joe Lewis y Marcos Galperín.

“Los superricos vienen por nuestra patria, para chuparle la sangre a nuestro pueblo”, manifestó la organización.

De esta manera, el movimiento político y social busca convertir el próximo feriado en una jornada de protesta contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei y, en particular, contra el funcionamiento de las plataformas financieras y comerciales de Mercado Libre.