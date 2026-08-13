Una provincia someterá a sus legisladores a tests toxicológicos obligatorios, aleatorios y sorpresivos

La Legislatura de Neuquén aprobó el mecanismo para realizar tests toxicológicos obligatorios, aleatorios y sorpresivos a sus 35 legisladores, con una periodicidad mínima de una vez cada dos meses. Los controles podrán concretarse incluso mientras se desarrollen sesiones o reuniones de comisión.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1248, que obtuvo 30 votos a favor y dos en contra. De esta manera, el cuerpo legislativo avanzó con la aplicación de la Ley 3531 de Exámenes Toxicológicos Obligatorios para Funcionarios Públicos, reglamentada por el gobernador Rolando Figueroa en febrero.

El protocolo determinó que la convocatoria a cada legislador deberá efectuarse de manera inmediata, personal y reservada. Además, los análisis se realizarán dentro de las instalaciones de la propia Legislatura, por lo que quienes sean seleccionados no tendrán que trasladarse a establecimientos externos.

Podrán hacer los controles durante las sesiones

Una de las particularidades del sistema será el carácter sorpresivo de los procedimientos. Los tests podrán realizarse mientras estén funcionando las comisiones legislativas o durante las sesiones de la Cámara.

El esquema también alcanzará a las sesiones preparatorias y extraordinarias, así como a las reuniones de la Comisión Observadora Permanente.

La periodicidad mínima establecida será de un control cada dos meses, aunque la selección de los legisladores se realizará de manera aleatoria.

Cómo se realizarán los tests toxicológicos

La coordinación técnica quedará bajo responsabilidad del área de Medicina Laboral de la Legislatura, que deberá actuar con independencia respecto de las autoridades políticas.

Entre sus funciones estará garantizar la correcta toma de las muestras y preservar tanto la confidencialidad como la privacidad de los legisladores sometidos a los controles.

También deberá asegurar la cadena de custodia de las muestras y dejar constancia de la gestión técnica y de cualquier inconveniente que pudiera registrarse durante el procedimiento.

Qué ocurrirá si un test da positivo

El protocolo también determinó el procedimiento que deberá seguirse ante la detección de un resultado positivo en la primera instancia.

En esos casos, el legislador deberá someterse a un análisis confirmatorio en un laboratorio habilitado. De esta manera, el resultado del test inicial no será considerado suficiente por sí solo y deberá ser corroborado mediante un segundo estudio.