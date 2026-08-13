El Hospital Paranacito avanza con una obra para ampliar su espacio edilicio

El nosocomio de Villa Paranacito, departamento Islas del Ibicuy, inició la primera etapa de una obra de cerramiento y reestructuración de la terraza, que permitirá optimizar el aprovechamiento de los espacios y mejorar las condiciones edilicias. Los trabajos demandarán una inversión de 28.190.533,18 pesos, financiada a través de una partida extraordinaria del Ministerio de Salud de Entre Ríos.

La intervención iniciada en el Hospital Paranacito forma parte de un proyecto integral que se desarrollará en tres etapas. En esta primera instancia se contempla el cerramiento y techado de la terraza, un espacio que será destinado al funcionamiento de las oficinas de Administración y Dirección. El plazo estimado para la ejecución de estos trabajos es de 45 días.

Foto: Gobierno de Entre Ríos

La segunda etapa comprenderá la ejecución de capa aisladora, revoques, contrapisos y colocación de pisos, además de las instalaciones sanitarias y tareas de carpintería. Para esta instancia se prevé un plazo aproximado de 30 días.

Foto: Gobierno de Entre Ríos

Por último, la tercera etapa incluirá la colocación de revestimientos, pintura interior y exterior, instalación eléctrica, limpieza y las tareas correspondientes al final de obra, con un tiempo estimado de ejecución de 45 días.

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Al respecto, la directora del Hospital Paranacito, María del Mar Solari Gatti, explicó que el proyecto comenzó a gestarse en 2024, a partir de distintas gestiones orientadas a concretar una mejora edilicia que permita optimizar el uso de las instalaciones y generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades de la institución.

Foto: Gobierno de Entre Ríos

La concreción del proyecto permitirá avanzar progresivamente en la reorganización de distintos sectores del establecimiento y mejorar el uso de los espacios existentes. Entre las intervenciones previstas se encuentran la ampliación de la Guardia, la reubicación de consultorios y la reorganización del vacunatorio.