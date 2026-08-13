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Haciendo Comunidad Operativo territorial con atención sin turno previo

Entre Ríos con Vos llega al parque Gazzano con trámites y servicios provinciales

El operativo Entre Ríos con Vos se realizará este viernes 14 de agosto, de 14 a 17, en el parque Gazzano. Habrá trámites de DNI, vacunación, consultas sobre becas, vivienda, educación y programas sociales, entre otros servicios.

13 de Agosto de 2026
Operativo territorial con atención sin turno previo
Operativo territorial con atención sin turno previo Foto: Gobierno de Entre Ríos

El operativo Entre Ríos con Vos se realizará este viernes 14 de agosto, de 14 a 17, en el parque Gazzano. Habrá trámites de DNI, vacunación, consultas sobre becas, vivienda, educación y programas sociales, entre otros servicios.

El programa Entre Ríos con Vos - La provincia más cerca realizará este viernes 14 de agosto una nueva jornada en el parque Gazzano de Paraná, donde diferentes organismos provinciales brindarán atención y permitirán realizar trámites y consultas. El operativo funcionará de 14 a 17, por orden de llegada y sin turno previo.

 

La iniciativa, impulsada por la Secretaría General de la Gobernación, tiene como objetivo concentrar diferentes prestaciones estatales en un mismo espacio y facilitar a los vecinos la realización de gestiones cerca de sus domicilios.

 

Durante la jornada se podrán efectuar actualizaciones de DNI y otros trámites registrales, además de consultas relacionadas con programas sociales, becas, carreras y cuestiones educativas. También estará disponible la plataforma Mi Entre Ríos para distintas gestiones digitales.

 

Vacunación, controles de salud y asesoramiento

 

El operativo contará además con prestaciones sanitarias. Se realizarán controles de esquemas de vacunación y aplicación de vacunas del calendario, promoción de la salud bucodental y controles de presión arterial.

 

También se ofrecerá asesoramiento sobre salud integral y nutrición infantil, junto con diferentes propuestas vinculadas al acompañamiento de las familias.

 

En materia económica y administrativa, los vecinos podrán realizar consultas tributarias y sobre la boleta electrónica, además de recibir información y asesoramiento relacionado con créditos destinados a vivienda.

Actividades y atención para diferentes grupos

 

La jornada incluirá actividades destinadas a niñas, niños y personas adultas mayores, talleres comunitarios y distintos espacios de asesoramiento. También estará presente el Punto Móvil Mujer.

 

Con cada edición de Entre Ríos con Vos buscamos que la provincia esté más cerca de los vecinos, acercando respuestas y haciendo más fácil el acceso a los servicios”, expresó la secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Götte.

 

La funcionaria agregó: “Queremos que cada vez más entrerrianos puedan resolver sus gestiones cerca de su casa, con una atención cercana, simple y directa”.

 

Los organismos que participarán

 

Del operativo formarán parte áreas de Desarrollo Humano, Salud, Registro Civil, Copnaf, Consejo General de Educación, Enersa, ATER, Instituto Becario, IAPV, Modernización, Iprodi y Sidecreer.

 

También participarán representantes del Senado y la Cámara de Diputados de Entre Ríos, entre otras dependencias provinciales.

 

El programa busca llevar periódicamente organismos y prestaciones a diferentes barrios y localidades de Entre Ríos, con la intención de simplificar trámites y acercar la atención estatal a la comunidad.

Temas:

Entre Ríos con Vos Parque Gazano
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