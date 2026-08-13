Reabrió la biblioteca del Museo Martiniano Leguizamón tras dos años cerrada

REDACCIÓN ELONCE
Tras permanecer dos años sin atención por problemas de filtraciones, reabrieron la biblioteca y la sala de lectura del Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón. La obra demandó una inversión superior a $21 millones, indicaron a Elonce.
La biblioteca y la sala de lectura del Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón reabrieron sus puertas después de permanecer cerradas durante dos años debido a problemas edilicios provocados por filtraciones de agua. Tras las obras de impermeabilización, investigadores, docentes, estudiantes y público general podrán volver a consultar su patrimonio bibliográfico, documental y hemerográfico.
El secretario provincial de Cultura, Julián Stoppello, y la coordinadora del museo, Gisela Correa, brindaron detalles a Elonce sobre la recuperación del espacio y destacaron la importancia de volver a poner a disposición del público uno de los fondos documentales dedicados a la historia entrerriana.
“Para nosotros es una jornada de muchísima alegría porque este espacio había sufrido durante años mucho deterioro en su sala de lectura y eso imposibilitaba que investigadores, estudiantes y docentes pudieran consultar la valiosa bibliografía que se encuentra en este lugar”, explicó Stoppello.
Una obra para terminar con las filtraciones
Los inconvenientes edilicios habían obligado a las autoridades del museo a cerrar la sala de consulta para proteger tanto a los usuarios como al patrimonio que se conserva en el edificio.
Correa explicó que las filtraciones se habían agravado progresivamente. “Lo que se hizo fue una obra de impermeabilización porque había filtraciones de agua. Cuando se hizo la obra en la plaza afectó directamente este edificio”, señaló.
La responsable del museo indicó que, ante el deterioro, tuvieron que tomar una decisión preventiva. “Durante mucho tiempo hubo filtraciones de agua que se fueron agudizando y nosotros tuvimos que mantener cerrada la sala de consulta porque era imposible trabajar en ese espacio en esas condiciones”, recordó.
Según precisó, los trabajos demandaron una inversión provincial superior a los 21 millones de pesos y permitieron recuperar el sector para su funcionamiento habitual.
“Hoy podemos reabrir esta sala de lectura y volver a hacer accesible la biblioteca y el patrimonio con el que contamos”, destacó Correa.
Libros, documentos, diarios y mapas
La biblioteca está especializada principalmente en historia de Entre Ríos, aunque se encuentra disponible para cualquier persona interesada en consultar sus colecciones. Entre sus materiales se conservan libros recibidos a través de diferentes donaciones, documentos históricos, publicaciones periodísticas y mapas.
Uno de los conjuntos más destacados es el Fondo Martiniano Leguizamón, que dio origen a buena parte del acervo documental de la institución.
“Tenemos material bibliográfico, colecciones de libros que han ido donando y también mucho material documental. Hay fondos muy importantes, como el Fondo Martiniano Leguizamón”, detalló la coordinadora.
A ello se suman una importante hemeroteca y una mapoteca, que amplían las posibilidades de consulta para investigadores, estudiantes y personas interesadas en reconstruir distintos aspectos de la historia provincial.
Los horarios para visitar la biblioteca
La biblioteca funcionará durante los horarios habituales del museo: de 8 a 13 y de 15 a 20, y el acceso estará disponible para todo público.
Correa aclaró que durante los fines de semana y feriados el funcionamiento será diferente debido a la reducción de personal. Los sábados, el museo abre de 9 a 12 y de 15 a 20, mientras que domingos y feriados lo hace de 9 a 12.
En esas jornadas no estará garantizada la atención de la biblioteca. “Los sábados no vamos a poder tener atención de biblioteca porque el horario es reducido y el personal también es más reducido”, explicó.
“Generar accesibilidad a los bienes culturales”
Stoppello destacó que la recuperación del espacio fue posible mediante la intervención del Ministerio de Planeamiento y resaltó también las gestiones realizadas desde el Ministerio de Gobierno y Trabajo.
Para el secretario de Cultura, la reapertura permitió recuperar una herramienta fundamental para el acceso a documentos vinculados con la memoria y la identidad provincial. “Tiene que ver con esto que hablamos siempre de generar accesibilidad a los bienes culturales, materiales e inmateriales, para todos los entrerrianos”, afirmó a Elonce.
Desde la institución señalaron, además, que continuarán trabajando sobre otras necesidades edilicias que puedan presentarse, especialmente aquellas relacionadas con la conservación del patrimonio.
“Siempre van surgiendo necesidades, como en una casa. Vamos trabajando y hemos ido solucionando algunas cuestiones que afectaban sobre todo al patrimonio, que es lo que nosotros queremos resguardar: la memoria entrerriana”, concluyó Correa.