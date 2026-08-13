El Torneo Clausura pone en marcha su quinta fecha: días, horarios y partidos

La quinta fecha del Torneo Clausura comenzará este viernes 14 de agosto con el encuentro entre Racing y Banfield, desde las 20.30 en el Cilindro de Avellaneda. La jornada se extenderá hasta el lunes y comprenderá 15 partidos distribuidos en cuatro días.

Racing llegará al compromiso con la necesidad de recuperarse después de sufrir dos derrotas consecutivas. La Academia debutó con una victoria por 2-1 ante Gimnasia, empató sin goles frente a Rosario Central y posteriormente cayó contra Tigre y Argentinos Juniors.

Banfield también atraviesa un comienzo irregular. El equipo de Pedro Troglio perdió frente a Huracán y Belgrano, derrotó 3-2 a Sarmiento e igualó 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto. Ambos conjuntos buscarán sumar para no perder terreno en sus respectivas zonas.

El clásico de La Plata, el atractivo del sábado

Uno de los encuentros más esperados de la quinta fecha del Torneo Clausura será el clásico entre Estudiantes y Gimnasia. El partido se disputará el sábado desde las 16.45 en el estadio UNO y tendrá a Yael Falcón Pérez como árbitro principal.

El Pincha necesita una victoria para escapar de los últimos lugares de la Zona A, donde suma tres puntos. Gimnasia, en cambio, comenzó el certamen con mejores resultados y ocupa el segundo puesto de la Zona B con nueve unidades, detrás del líder Argentinos Juniors.

El clásico platense será el partido más llamativo de la jornada.

La programación del sábado también incluye otros cinco encuentros. San Lorenzo recibirá a Unión y Aldosivi enfrentará a Tigre desde las 14.30, mientras que Newell’s jugará ante Deportivo Riestra y Belgrano será local de Independiente Rivadavia a partir de las 19.

Cuándo juegan Boca y River

Boca visitará a Platense el sábado desde las 21.15, con arbitraje de Jorge Baliño. El Xeneize llegará después de vencer por 3-1 a Recoleta FC en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y buscará trasladar esa recuperación al torneo local.

River jugará el domingo a las 18 contra Argentinos Juniors en el Monumental. Facundo Tello dirigirá el encuentro entre un equipo millonario que necesita cortar su racha de derrotas y el conjunto de La Paternal, líder de la Zona B con puntaje ideal.

La jornada dominical también tendrá los cruces Sarmiento-Huracán, Barracas Central-Rosario Central y Central Córdoba-Instituto. La fecha concluirá el lunes con otros cuatro compromisos, entre ellos la visita de Independiente a Lanús.

Todos los partidos de la quinta fecha del Torneo Clausura

Viernes 14 de agosto

20.30: Racing vs. Banfield — Árbitro: Andrés Merlos.

Sábado 15 de agosto

14.30: Aldosivi vs. Tigre — Árbitro: Juan Pafundi.

14.30: San Lorenzo vs. Unión — Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

16.45: Estudiantes vs. Gimnasia — Árbitro: Yael Falcón Pérez.

19.00: Newell’s vs. Deportivo Riestra — Árbitro: Luis Lobo Medina.

19.00: Belgrano vs. Independiente Rivadavia — Árbitro: Nazareno Arasa.

21.15: Platense vs. Boca — Árbitro: Jorge Baliño.

Domingo 16 de agosto

15.00: Sarmiento vs. Huracán — Árbitro: Hernán Mastrángelo.

18.00: River vs. Argentinos Juniors — Árbitro: Facundo Tello.

20.15: Barracas Central vs. Rosario Central — Árbitro: Pablo Dóvalo.

20.15: Central Córdoba vs. Instituto — Árbitro: Darío Herrera.

Lunes 17 de agosto

14.45: Estudiantes de Río Cuarto vs. Atlético Tucumán — Árbitro: Fernando Espinoza.

17.00: Lanús vs. Independiente — Árbitro: Sebastián Martínez.

19.15: Vélez vs. Defensa y Justicia — Árbitro: Nicolás Ramírez.

21.30: Gimnasia de Mendoza vs. Talleres — Árbitro: Andrés Gariano.