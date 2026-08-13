Hospitalizaron a una beba que, accidentalmente, ingirió lavandina pura

Una beba de un año y siete meses ingirió accidentalmente lavandina y debió ser trasladada de urgencia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de Santa Fe. Debido a que no había una ambulancia disponible en ese momento, efectivos policiales realizaron la derivación junto a la madre de la pequeña.

El episodio ocurrió durante la noche del miércoles en San José del Rincón. Personal de la Comisaría 14ª fue comisionado por la Central de Emergencias 911 hacia el SAMCo local, donde había ingresado la niña, publicó Aire de Santa Fe.

Según se informó, la pequeña había consumido accidentalmente lavandina sin diluir. Tras recibir las primeras medidas de asistencia, un médico determinó que debía ser derivada inmediatamente al hospital pediátrico para una evaluación especializada.

La situación requirió una rápida intervención debido a que la ambulancia del servicio sanitario local se encontraba afectada a otra emergencia y, por ese motivo, no estaba disponible para efectuar el traslado.

Ante la necesidad de evitar demoras, los efectivos policiales, con autorización de la madre y siguiendo la indicación del profesional médico, resolvieron llevar a ambas en un patrullero hasta la capital santafesina.

Finalmente, la beba ingresó a la guardia del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde quedó bajo atención de los profesionales para su evaluación, observación y tratamiento. No se brindaron mayores precisiones sobre su evolución.

Los riesgos de ingerir lavandina

La lavandina contiene hipoclorito de sodio y su ingesta puede provocar intoxicaciones y lesiones en los tejidos. La gravedad del cuadro depende de factores como la concentración del producto y la cantidad consumida.

En este tipo de episodios, especialmente cuando se trata de productos concentrados, pueden producirse lesiones en la boca, garganta, esófago y estómago, además de posibles complicaciones respiratorias.

Por ese motivo, ante una ingesta accidental de sustancias potencialmente tóxicas, resulta fundamental recurrir rápidamente a un servicio de salud y seguir las indicaciones de los profesionales.