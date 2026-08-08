Javier Milei oficializó el cambio de nombre del Día de las Infancias: cómo se llamará y cuándo se celebra

El Día del Niño volvió a ser la denominación oficial de la tradicional celebración dedicada a los más chicos en Argentina, luego de que el presidente Javier Milei firmara en 2025 el Decreto 562/2025. La fecha tendrá lugar el tercer domingo de agosto de cada año.

La norma fue firmada el 6 de agosto de 2025 junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y publicada al día siguiente en el Boletín Oficial. De esta manera, el Poder Ejecutivo formalizó una denominación que había sido utilizada históricamente en el país.

El decreto fundamentó la decisión en que existe una “tradición arraigada” en Argentina en torno al Día del Niño y destacó que la jornada busca promover la concientización sobre sus derechos y poner el foco en la importancia de su rol dentro de la sociedad.

Los cambios que tuvo la celebración

La historia de esta fecha en Argentina estuvo atravesada por diferentes modificaciones. La celebración comenzó a realizarse de manera ininterrumpida en 1960 y originalmente tenía lugar durante el primer domingo de agosto.

Posteriormente pasó al segundo domingo del mes, en medio de modificaciones vinculadas también con el calendario comercial y las ventas del sector juguetero.

En 2011 se produjo una situación excepcional: la celebración se trasladó al 21 de agosto debido a que el domingo 14 se desarrollaron las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Del “Día del Niño” al “Día de las Infancias”

Dos años después, en 2013, el tercer domingo de agosto quedó establecido como la fecha habitual para la celebración. Sin embargo, las modificaciones posteriores no estuvieron vinculadas solamente con el calendario, sino también con su denominación.

En 2020, durante la gestión de Alberto Fernández, desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia se impulsó la utilización de la expresión “Día de las Infancias”, bajo el argumento de incorporar una perspectiva que contemplara la diversidad de las niñeces.

“Proponemos dejar de decir ‘Día del Niño’, porque queremos celebrar la diversidad de toda la niñez”, había sostenido entonces Gabriel Lerner, quien estaba al frente del organismo. La iniciativa buscaba, según se explicó en aquel momento, acompañar transformaciones culturales y promover prácticas consideradas más inclusivas.

Milei oficializó nuevamente “Día del Niño”

En agosto de 2025, el Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva modificación. A través del Decreto 562/2025, declaró formalmente “Día del Niño” al tercer domingo de agosto de cada año.

El texto oficial sostuvo que los niños constituyen “un pilar fundamental” de la Nación tanto dentro de las familias como en el conjunto de la sociedad y consideró pertinente formalizar la fecha para que los organismos del Estado nacional y la ciudadanía promuevan y garanticen sus derechos.

De esta manera, la celebración mantuvo su ubicación tradicional en el tercer domingo de agosto, pero recuperó oficialmente la denominación “Día del Niño”. Una fecha que, a lo largo de más de seis décadas, atravesó modificaciones de calendario y también debates sobre la forma de nombrar a una de las celebraciones familiares más instaladas en Argentina.