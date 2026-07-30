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Invitan a disfrutar el Mes de las Infancias en los museos provinciales

Los museos provinciales tendrán una agenda con actividades libres y gratuitas para las infancias. Durante todo el mes habrá talleres, cine, juegos y espectáculos en los distintos espacios que dependen de la Secretaría de Cultura.

30 de Julio de 2026
Mes de las Infancias en los museos provinciales.
Mes de las Infancias en los museos provinciales. Foto: (GPER).

Los museos provinciales tendrán una agenda con actividades libres y gratuitas para las infancias. Durante todo el mes habrá talleres, cine, juegos y espectáculos en los distintos espacios que dependen de la Secretaría de Cultura.

En agosto, los museos provinciales tendrán una agenda con actividades libres y gratuitas para las infancias. Durante todo el mes habrá talleres, cine, juegos y espectáculos en los distintos espacios que dependen de la Secretaría de Cultura.

 

El Museo Provincial de Bellas Artes (Buenos Aires 355, Paraná) ofrecerá los sábados 8, 15 y 22 de agosto, de 16.30 a 18, un taller para capturar imágenes inspiradas en obras de su patrimonio. El Museo Hogar Escuela Eva Perón (Don Bosco 749, Paraná) tendrá el viernes 7 de 8 a 11 el taller "Adolescencia en Escena" y luego, el 8, 14 y 15 de agosto (en distintos horarios), un cine debate sobre Infancias y Convivencias.

 

El Museo Histórico Martiniano Leguizamón (Buenos Aires 286, Paraná), brindará actividades diarias, lúdicas e interactivas para las familias en sus distintos espacios y en sus horarios de apertura. El Museo Casa de Gobierno (Córdoba y México, Paraná) ofrecerá un taller para infancias, el 15, 22 y 29 de agosto de 14 a 17, dentro del ciclo Cocina Entrerriana con Historia a cargo de La Q Cocina de Autor.

 

El Museo de Ciencias Antonio Serrano (Gardel 62, Paraná) brindará un taller literario para gurises de 7 a 10 años, los sábados 8, 15, 22 y 29 de agosto de 10 a 12. El Museo y Mercado de Artesanías (Urquiza 1239, Paraná), tendrá un taller de cerámica para niños a cargo de Mari Troncoso, el 8, 22 y 29 de agosto de 10 a 11.30.

 

Por último, el Museo Provincial de la Imagen (Buenos Aires 179, Concordia) invita a un taller de fotografía los jueves 13 y 27 de agosto, de 10 a 12.

 

La actividad de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos se complementa con la habitual agenda de sus espacios: Molino Forclaz (con visitas guiadas y teatralizadas), La Vieja Usina, Casa de la Cultura de Entre Ríos, AURA, Archivo de Entre Ríos y Biblioteca Provincial, entre otros, además de los organismos autárquicos Iaaer (producción audiovisual) y Contier (teatro).

 

El programa completo (consultar por inscripciones previas y cupos) está disponible on line.

Temas:

Infancias agosto
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