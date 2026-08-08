Lionel Messi viaja rumbo a Argentina para despedir a su papá y acompañar a su familia

Lionel Messi viaja rumbo a Argentina para acompañar a su familia tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, ocurrido en Rosario. El futbolista emprendió el regreso desde Estados Unidos este sábado, jornada en la que tenía previsto afrontar un compromiso con Inter Miami por la Leagues Cup.

De acuerdo con Infobae, el capitán de la Selección argentina partió desde Fort Lauderdale, en Florida, en un vuelo privado con destino a Rosario. La llegada se esperaba para la noche de este sábado.

El fallecimiento de Jorge Messi

Jorge Messi, padre y representante del capitán argentino, murió a los 68 años mientras atravesaba una prolongada enfermedad. Su fallecimiento se produjo en un sanatorio de Rosario, donde permanecía bajo atención médica.

Esposo de Celia Cuccittini y padre de Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol, Jorge tuvo durante décadas un papel central tanto en la vida familiar como en la trayectoria profesional del futbolista.

Desde los primeros pasos de Lionel en el fútbol, acompañó de cerca su carrera y posteriormente asumió la representación y administración de buena parte de sus asuntos profesionales fuera de la cancha.

La familia mantiene en reserva los detalles de la despedida

Hasta el momento, la familia Messi no comunicó oficialmente la realización de un velatorio público ni dio a conocer horarios de una eventual ceremonia de despedida. La intención del círculo más cercano sería atravesar la despedida en absoluta privacidad.

En las últimas horas también circularon versiones que indicaban que los restos de Jorge Messi serían inhumados en el cementerio Parque del Solar, ubicado en la zona de Villa Gobernador Gálvez, cerca de Rosario. Ese dato, sin embargo, no había sido confirmado oficialmente por la familia, por lo que tanto el lugar como el horario debían considerarse información preliminar.