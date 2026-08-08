Daniela Celis se prepara para un debut: “Voy a estar en el show de mis sueños”

Daniela Celis debutará este sábado en “Sex”, la obra dirigida por José María Muscari que tiene entre sus principales figuras a Flor de la V. La influencer y exparticipante de Gran Hermano anunció con entusiasmo su incorporación al espectáculo y aseguró que concretará uno de sus grandes sueños profesionales.

La noticia significó un nuevo desafío para Celis, cuya popularidad creció luego de su participación en Gran Hermano 2022. Desde entonces, desarrolló diferentes proyectos vinculados a los medios, las redes sociales y el streaming, mientras que ahora tendrá la oportunidad de subirse al escenario.

La panelista de Telefe Streams confirmó la novedad mediante un video publicado en sus redes sociales. Allí mostró cómo vivió las horas anteriores y posteriores a una función de “Sex”, espectáculo al que ya había asistido en varias oportunidades antes de recibir la propuesta para incorporarse.

Daniela Celis y la emoción antes de su debut

“Vine a ver sola el show de mis sueños”, contó Celis antes de ingresar a la función. La influencer manifestó así su expectativa ante la posibilidad de formar parte de una propuesta teatral que seguía desde hacía tiempo.

Una vez terminado el espectáculo, volvió a grabarse para contarles a sus seguidores las sensaciones que atravesaba ante la inminencia de su estreno. “Recién salí de ver Sex. La verdad que es una obra que me encanta ver. Fui cuatro veces y mañana voy a estar debutando”, afirmó.

La convocatoria no resultó completamente inesperada para “Pestañela”, ya que había concurrido en reiteradas oportunidades a ver la obra. Finalmente, recibió la propuesta para incorporarse al elenco y confirmó que estará sobre el escenario todos los sábados de agosto.

La invitación de “Pestañela” a sus seguidores

Con el debut confirmado, Daniela también convocó a quienes la siguen en redes sociales para que la acompañen durante esta nueva etapa profesional. “Me encantaría que me vayan a ver, que me acompañen”, expresó.

Celis también recomendó el espectáculo y destacó las distintas alternativas para disfrutar de la propuesta. “Es un planazo para ir en pareja, para ir con amigas, para ir en familia, con hermanas. Si vas de pareja, salís superhot”, aseguró.

Finalmente, sintetizó la expectativa que le generaba convertirse en protagonista de una obra que hasta ahora había disfrutado desde el público. “Realmente se vive una gran experiencia y este sábado me toca a mí”, concluyó Daniela Celis, a pocas horas de concretar uno de sus sueños.