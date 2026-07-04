Daniela Celis explicó por qué dejó de usar corpiño tras la polémica con Mica Viciconte

La exparticipante de Gran Hermano respondió a las críticas que recibió por su vestimenta en un programa de streaming. Defendió la libertad para elegir cómo vestir y reveló que dejó de usar corpiño por cuestiones de comodidad y salud.
Daniela Celis explicó por qué dejó de usar corpiño luego de la polémica que protagonizó con Mica Viciconte por su vestimenta durante un programa de streaming. La exparticipante de Gran Hermano publicó un extenso descargo en sus redes sociales, donde defendió su elección personal y aclaró que siempre respeta los códigos de vestimenta cuando el contexto lo requiere.
La controversia comenzó cuando Viciconte cuestionó al aire que Celis utilizara una camiseta blanca sin corpiño y calificó su look como "desubicado" para un programa emitido por un canal familiar. El episodio rápidamente se viralizó y abrió un debate en redes sociales sobre los límites de la libertad para vestir en los medios de comunicación.
La postura de Mica Viciconte
Tras la repercusión, Viciconte ratificó sus dichos y explicó que su comentario apuntó exclusivamente al contexto televisivo. "Lo que dije fue en el contexto en el que estamos en un programa, que es un canal de la familia, que hay un área de protección al menor y que para eso hay ciertos códigos de vestimenta", sostuvo.
Además, señaló que existen normas propias de la televisión abierta y aclaró que su observación no fue un ataque personal hacia Celis. "No fue un comentario contra ella", afirmó.
La respuesta de Daniela Celis
Frente a la polémica, Celis publicó un descargo en el que aseguró que nunca buscó incomodar a nadie con su forma de vestir. "Mi intención jamás sería ofender a nadie, ni molestar a ninguna persona por mi forma de vestirme. Yo levanto la bandera para que cada uno se vista como quiera", expresó.
La influencer recordó que trabaja desde hace cuatro años en streaming sin un código de vestimenta específico y aseguró que nunca había recibido cuestionamientos por su imagen.
El motivo por el que dejó de usar corpiño
En su mensaje, Daniela también reveló las razones personales por las que hace años decidió dejar de usar corpiño. "Hace muchos años no uso ni lo haría. Me lastiman, me sacan sarpullido, me raspan la espalda, las tiritas me incomodan. No elijo usarlos", explicó.
Además, contó que la maternidad también modificó su cuerpo. Recordó que amamantó en simultáneo a sus dos hijos y que eso produjo cambios físicos visibles.
"Es cierto que mis pezones quizás son más llamativos que otros, pero también se debe a que cuando fui mamá amamanté a dos bebés en simultáneo y se me oscurecieron un poquito", manifestó.
La exparticipante agregó que le resulta "triste hablar u opinar de la forma o el color de un pezón".
"Cuando hay un código de vestimenta, lo respeto"
Celis también dejó en claro que diferencia los distintos ámbitos laborales y aseguró que siempre cumple con las normas cuando existen. "Cuando tengo un código de vestimenta lo respeto, como hago cada vez que voy a la televisión, a un evento o una reunión. Siempre paso por vestuario para chequear antes de salir al aire", señaló.
Finalmente, sostuvo que cuida tanto su trabajo como sus convicciones personales. "A mi trabajo lo cuido y lo respeto. Y a mi forma de vivir y mi libertad también, siempre le voy a ser fiel", concluyó.
Las declaraciones de ambas figuras reavivaron un debate que trascendió el ámbito del espectáculo y volvió a poner en discusión los códigos de vestimenta en los medios, la libertad de expresión y los límites entre las normas institucionales y las decisiones personales.