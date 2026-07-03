El sensual guiño de Evangelina Anderson a la Selección antes del partido: "Siempre alentándote"

La modelo compartió una producción de fotos en las playas de Marbella con una bikini celeste y blanca y un mensaje de apoyo a la Scaloneta. Mientras tanto, disfruta de unos días en España junto a Martín Demichelis y sus hijos.
En la previa del partido que este viernes disputará la Selección argentina frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, Evangelina Anderson volvió a demostrar su apoyo al equipo de Lionel Scaloni con una publicación que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
La modelo se encuentra en Marbella, España, donde también permanece Martín Demichelis. Ambos eligieron la ciudad de la costa malagueña como base durante la Copa del Mundo y, pese a estar separados, mantienen una relación cordial mientras comparten tiempo con sus tres hijos.
En ese contexto, Anderson publicó una serie de fotografías tomadas sobre la playa al atardecer, acompañadas por una frase que resumió su sentimiento mundialista: "En donde sea, siempre alentándote".
Un look con los colores de la Argentina
La secuencia comenzó con una selfie frente al espejo en la que mostró una bikini triangular celeste y blanca con la inscripción "Argentina" en letras doradas y el número 26, también estampado en ese color.
Luego, las imágenes continuaron en la playa, donde la modelo apareció caminando descalza por la orilla, posando frente al mar y disfrutando del atardecer mediterráneo. En varias de las fotografías lució un colgante dorado con forma de sol, además de pulseras y anillos que completaron el conjunto.
Entre las postales también compartió una imagen de unas gafas de sol apoyadas sobre una mesa de restaurante y cerró la publicación con una fotografía en movimiento, sonriendo mientras giraba sobre la arena con el mar de fondo.
Rumores de reconciliación
Aunque en ningún momento apareció junto a Martín Demichelis, el hecho de que ambos coincidan estos días en Marbella volvió a alimentar las versiones sobre una posible reconciliación.
La pareja mantiene una buena relación desde su separación y continúa compartiendo la crianza de sus tres hijos, motivo por el cual suele coincidir en distintos momentos familiares.
Mientras tanto, la publicación de Evangelina sumó miles de reacciones y comentarios de seguidores que destacaron su apoyo a la Selección argentina, que buscará este viernes un lugar en los octavos de final del Mundial frente a Cabo Verde.