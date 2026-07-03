La crecida del río Uruguay mantiene cerrados cuatro pasos internacionales y registró la mayor del año en Corrientes

La crecida del río Uruguay mantiene cerrados tres pasos internacionales entre Misiones y Brasil debido al aumento sostenido del caudal. Las autoridades continúan monitoreando la evolución de la situación, mientras que el único cruce habilitado es el de San Javier, donde el nivel del río también sigue en ascenso.

En El Soberbio, el paso internacional hacia Porto Soberbo permanece inhabilitado luego de que el río alcanzara los ocho metros y continuara creciendo, lo que impide el funcionamiento del servicio de balsa.

La misma situación se registra en Alba Posse, donde el cruce hacia Porto Mauá continúa suspendido. Durante la mañana de este viernes el río llegó a los 8,75 metros, superando la cota de alerta. Ante este escenario, personal de seguridad mantiene controles viales informativos en el paraje Santa Rita para advertir a quienes se dirigen hacia el paso fronterizo.

Panambí volvió a cerrar y San Javier sigue operativo

También volvió a quedar cerrado el paso internacional entre Panambí y Porto Vera Cruz. Según informaron desde la Prefectura Naval Argentina, el río Uruguay alcanzó los 7,40 metros, lo que obligó nuevamente a interrumpir el servicio.

En contraste, el paso internacional entre San Javier y Porto Xavier continúa habilitado y funciona con normalidad. Sin embargo, las autoridades mantienen un seguimiento permanente de la evolución del río, que durante la mañana de este viernes registró una altura de 6,40 metros, con un incremento aproximado de 10 centímetros por hora.

Mientras tanto en Corrientes, la medida de fuerza administrativa inhabilita el funcionamiento operativo del Paso de Frontera Internacional Puerto Alvear – Puerto Itaquí, interrumpiendo el flujo aduanero y de migraciones.

Los organismos competentes recomendaron a quienes deban viajar hacia la frontera consultar previamente el estado de los pasos internacionales, ya que la evolución del caudal podría generar nuevas restricciones.

Preocupa la rápida crecida en Santo Tomé

En la provincia de Corrientes, la situación más significativa se registra en Santo Tomé, donde el río Uruguay alcanzó los 9,79 metros, ubicándose a 1,71 metros del nivel de alerta establecido en 11,50 metros.

El crecimiento resulta llamativo si se considera que el pasado 29 de junio el río medía apenas 4,27 metros, por lo que en apenas tres días aumentó más de 5,5 metros. Aunque los registros todavía permanecen por debajo de los valores alcanzados durante la histórica crecida de 2025, el comportamiento del río mantiene en alerta a las autoridades.

El 2 de julio de 2025, el río había alcanzado los 12,48 metros en Santo Tomé, quedando prácticamente al límite del nivel de evacuación y obligando al despliegue de un amplio operativo de asistencia y seguimiento de las familias ribereñas.

Además, la marca actual ya superó el mayor registro del primer semestre de este año. El 4 de enero de 2026, el río había llegado a 8,37 metros, nivel que fue ampliamente sobrepasado con la crecida de las últimas horas.

Las autoridades atribuyen el incremento del caudal a las intensas precipitaciones registradas en las cuencas altas de Brasil. Uno de los casos más importantes ocurrió en San Borja, ciudad brasileña ubicada frente a Santo Tomé, donde cayeron 140 milímetros de lluvia en menos de 24 horas, provocando inundaciones y acelerando el ingreso de agua hacia el río Uruguay en territorio argentino.