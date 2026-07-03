Revelan a qué se debió el corte de gas natural que afectó a Paraná: 800 familias siguen sin servicio

El servicio de gas natural en Paraná comenzó a restablecerse tras la interrupción que afectó a distintos sectores de la ciudad, aunque alrededor de 800 domicilios continuaban sin suministro mientras avanzaban las tareas de reconexión. Así lo confirmó el gerente de Redengas, Mario Luna, quien explicó que la empresa desplegó todas sus cuadrillas para atender la emergencia.

"Hoy tenemos registrados unos 800 vecinos que todavía no tienen servicio. Había más, pero se fue restableciendo. Estamos trabajando desde ayer a las 17 por una situación de emergencia", señaló el directivo.

Diez cuadrillas trabajan en distintos sectores

Luna indicó que la distribuidora dispuso la totalidad del personal operativo para atender los reclamos y dividió la ciudad en distintos sectores para agilizar las tareas. "Actualmente todo el personal operativo está trabajando. Son diez cuadrillas que recorren la ciudad y a medida que ingresan los llamados vamos asignando los trabajos", explicó a Elonce.

Además, comentó que algunos gasistas matriculados colaboraban de manera voluntaria, aunque aclaró que la empresa recomendó a los usuarios comunicarse directamente con Redengas para garantizar una rehabilitación segura del servicio.

Una caída de presión ajena a la empresa

El gerente sostuvo que el inconveniente se originó por una fuerte baja de presión en el sistema de alimentación de la ciudad, aunque evitó atribuir responsabilidades hasta que concluyan las investigaciones.

"Hubo un momento en donde la presión de gas que llegaba a la ciudad era prácticamente de 0. Fue como que se le cortó el gas a Paraná por un problema ajeno a Redengas", afirmó.

Según explicó, el inconveniente habría ocurrido en el punto desde donde se abastece el gasoducto que alimenta a Paraná, aunque aclaró que no podían confirmar qué originó la falla.

"No podemos decir quién fue el responsable porque no lo sabemos. Eso será materia de investigación", remarcó.

El corte afectó de manera desigual

Luna explicó que la interrupción no impactó de la misma forma en todos los usuarios, ya que algunos domicilios conservaron el suministro mientras otros sufrieron el bloqueo de sus reguladores.

"Hubo vecinos que tuvieron problemas y otros que no. Fue una situación muy disímil y por eso resulta más complejo el trabajo de las cuadrillas", señaló.

Precisó además que la zona más comprometida comprendió el sector ubicado desde calle Provincias Unidas hacia el río Paraná, mientras que la zona sur prácticamente no registró inconvenientes.

Podría haber usuarios sin servicio hasta el sábado

Consultado sobre los tiempos de normalización, el gerente indicó a Elonce que las tareas continuarían durante toda la jornada e incluso podrían extenderse al día siguiente.

"Esto seguramente llevará todo el día y quizás también parte del día de mañana. Todavía no podemos precisar cuándo estará completamente normalizado", reconoció.

Explicó que, por el momento, la cantidad de nuevos reclamos ingresados era similar a la de servicios que lograban restablecer por hora, lo que dificultaba reducir rápidamente el número de usuarios afectados.

Redengas restableció el servicio, pero unas 800 familias aún seguían sin gas en Paraná

El abastecimiento nacional no presentó inconvenientes

Luna aclaró que la situación no respondió a una falta de gas a nivel nacional y que el abastecimiento se encontraba garantizado. "No fue un problema de falta de gas. Fue una baja de presión ocasionada por una maniobra inadecuada realizada, quizás, en Aldea Brasilera, o un inconveniente en el sistema de alimentación, pero no por escasez del recurso", sostuvo.

También confirmó que las estaciones de servicio e industrias, que habían restringido el consumo durante la emergencia, retomaron su actividad normal durante las primeras horas del viernes.