Vacaciones de invierno: crecieron las consultas por viajes y estos son los destinos más elegidos

El inicio de las vacaciones de invierno comenzó a reflejarse en la Terminal de Ómnibus de Paraná, donde este viernes se observó un mayor movimiento de pasajeros y consultas por viajes. Si bien la actividad todavía no alcanzó su pico, desde las empresas de transporte estiman que la demanda crecerá durante el fin de semana y en los próximos días.

Al respecto, el encargado de una de las boleterías, Darío Acuña, explicó a Elonce que las expectativas son positivas de cara al receso invernal. "Hoy viene bastante tranquilo todavía, pero tenemos esperanzas de que ahora repunte durante este fin de semana y el fin de semana largo de la semana que viene", señaló.

Buenos Aires, Córdoba y Bariloche, entre los destinos más elegidos

Según indicó Acuña, los destinos nacionales con mayor cantidad de consultas son Buenos Aires, Córdoba y Bariloche, mientras que dentro de Entre Ríos sobresalen las ciudades termales.

"La mayor demanda la tenemos hacia Buenos Aires, las líneas que van a Córdoba y también los servicios al sur, principalmente Bariloche. Dentro de la provincia hay muchas consultas por Federación", detalló.

El responsable de la boletería explicó a Elonce que el primer movimiento suele estar vinculado al regreso de estudiantes universitarios a sus ciudades de origen. "Muchos chicos que estudian acá vuelven al interior de la provincia para pasar las vacaciones y después empieza a moverse el turismo", comentó.

También destacó que Paraná recibe numerosos visitantes durante esta época del año. "La gente de Buenos Aires viene mucho hacia Paraná y también hacia Santa Fe. Eso también lo notamos en las llegadas", afirmó.

Cambiaron los hábitos de viaje

Acuña indicó que, en comparación con años anteriores, las escapadas son más cortas y responden a las posibilidades económicas de cada familia. "Antes de la pandemia la gente se tomaba una o dos semanas. Hoy generalmente eligen tres o cuatro días para vacacionar", explicó.

En cuanto a las formas de pago, señaló que predominan las billeteras virtuales y las tarjetas de crédito. "Tenemos promociones de hasta nueve cuotas sin interés con Mercado Pago y mucha gente aprovecha ese beneficio", sostuvo.

Tarifas para estas vacaciones

Entre los valores promocionales informados por la empresa se encuentran:

-Córdoba: desde $56.000 ida y vuelta.

-Buenos Aires (Retiro): desde $83.000 ida y vuelta.

-Federación: alrededor de $90.000 ida y vuelta.

-Mar del Plata: desde $229.000 ida y vuelta en servicio semicama.

-Bariloche: desde $162.000 por tramo en servicio semicama.

Vacaciones de invierno: crecieron las consultas por viajes y estos son los destinos más elegidos

Estudiantes y nuevas formas de viajar

Durante la recorrida por la terminal también se observaron numerosas historias vinculadas al comienzo del receso.

Graciela, una pasajera que llegó desde Rosario, contó que viajaba hacia Santa Elena para reencontrarse con familiares y amigos. "Voy a visitar a los amigos y a parte de la familia. Seguramente también comeremos algún pescadito", comentó.

Por su parte, Jeremías, estudiante universitario, esperaba un vehículo compartido para regresar a Chajarí, acompañado por su gato, Teo. Explicó que utiliza grupos de WhatsApp donde estudiantes organizan viajes en vehículos particulares para dividir los gastos de combustible.

Otro joven, oriundo de Crespo y estudiante en Santa Fe, contó que aprovechó el inicio de las vacaciones para regresar a su ciudad, descansar y preparar un examen pendiente antes de retomar las clases.