Paraná helada: el termómetro marcó -0,1°C en la mañana de viernes

La ciudad de Paraná amaneció helada, con temperatura bajo cero este viernes y volvió a experimentar una de las jornadas más frías del año. A las 7, el registro oficial del Servicio Meteorológico Nacional marcó -0,1°C, con cielo despejado, 85% de humedad, viento del sector sur a 4 km/h y una presión atmosférica de 1022,9 hPa.

Las bajas temperaturas también dejaron postales típicas del invierno en la capital entrerriana. Durante las primeras horas de este viernes, Elonce registró una intensa helada en la zona del rulo de acceso al Túnel Subfluvial, donde el césped, los canteros y otros espacios verdes aparecieron completamente cubiertos por una fina capa de hielo. La escarcha reflejó la magnitud del frío polar que afecta a la región y anticipó otra jornada con temperaturas muy bajas.

Otras localidades de la provincia también registraron temperaturas bajo cero, como Concordia y Gualeguaychú, que ingresaron al ranking de temperaturas elaborado por el SMN. En la capital del citrus el termómetro marcó -1.2ºC, con una sensación térmica de -3.9 ºC; mientras que la ciudad del sur entrerriano, tuvo un registro de -2.2ºC.

La persistencia de la masa de aire polar mantuvo un ambiente gélido desde las primeras horas de la mañana, con escarcha en vehículos, techos y espacios verdes de la ciudad. La sensación de frío se hizo sentir especialmente entre quienes debieron salir temprano para cumplir con sus actividades laborales o escolares.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarillo por temperaturas extremas para Entre Ríos. La advertencia indica que las bajas temperaturas pueden representar un riesgo para la salud, principalmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Recomendaciones ante el frío extremo

Frente a este escenario, las autoridades recomiendan vestir varias capas de ropa, proteger especialmente a los grupos más vulnerables, mantener una adecuada ventilación de los ambientes calefaccionados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y extremar los cuidados con los sistemas de calefacción.

La intensa ola polar continúa afectando a buena parte del territorio nacional y mantiene a Entre Ríos entre las provincias alcanzadas por el alerta por bajas temperaturas. Aunque el pronóstico anticipa una recuperación gradual de las máximas durante los próximos días, las heladas seguirán presentes en el inicio de las jornadas.