La NASA abre una convocatoria para una misión simulada de un año: quiénes pueden anotarse

La NASA abrió una convocatoria para seleccionar voluntarios que participen de una misión simulada de un año, diseñada para recrear las condiciones de futuros viajes tripulados a la Luna y Marte. La experiencia se realizará en el Centro Espacial Johnson, en Houston, y está prevista para comenzar no antes de agosto de 2027.

La iniciativa fue denominada Moon and Mars Exploration Analog y será la primera campaña terrestre de la agencia que integrará en una misma misión la simulación de un viaje interplanetario y las tareas de superficie en otro mundo. Los participantes deberán vivir y trabajar bajo condiciones de aislamiento y confinamiento similares a las que enfrentaría una tripulación en el espacio profundo.

El objetivo de la NASA es reunir datos sobre la adaptación física, psicológica y operativa de los futuros astronautas frente a misiones de larga duración. La información será incorporada al Programa de Investigación Humana de la agencia y podría aportar elementos para la futura presencia sostenida en la Luna y los planes de exploración tripulada a Marte.

Cómo será la misión simulada

La primera parte de la experiencia se desarrollará dentro del hábitat HERA, una estructura de dos niveles que funcionará como una nave de tránsito simulada. Allí, la tripulación deberá cumplir tareas en un entorno reducido, con espacios de trabajo, áreas comunes, dormitorios y módulos de higiene que buscarán recrear la rutina de un viaje prolongado lejos de la Tierra.

Luego, los voluntarios pasarán a una instalación de superficie utilizada por el programa CHAPEA. Se trata de un hábitat impreso en 3D y de una sola planta, equipado con habitaciones privadas, sectores de trabajo compartido, sala de recreación, área de cultivo, enfermería, cocina, esclusa de aire y un espacio para simular caminatas planetarias.

La NASA también prevé que los participantes utilicen un módulo rover para recrear traslados hacia sitios de exploración alejados de la base principal. Durante toda la misión se evaluará el desempeño de la tripulación frente a limitaciones de recursos, exigencias operativas, tareas técnicas y escenarios similares a los que podrían darse en un viaje real a la Luna o Marte.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está dirigida a ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales de Estados Unidos, de entre 30 y 55 años. También se exige dominio del idioma inglés, una estatura máxima de 1,88 metros y disponibilidad para participar de un proceso total de alrededor de 14 meses.

Ese período contempla doce meses dentro de dos hábitats confinados, además de instancias de entrenamiento y recopilación de datos antes y después de la experiencia. Los postulantes deberán contar con habilidades técnicas, no tener restricciones alimentarias y no registrar antecedentes de sonambulismo ni consumo de medicamentos para dormir.

Para formar parte de la misión de la NASA, se requiere una licenciatura en ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas o matemáticas. La agencia indicó que se valorarán títulos avanzados en áreas STEM y que la experiencia militar podrá computarse como equivalente en determinados casos. La selección incluirá evaluaciones físicas y psicológicas, mientras que la tripulación estará integrada por cuatro personas y recibirá una compensación económica por su participación.