El Gobierno suprimió el Ministerio del Interior y reasignó sus funciones

El Gobierno nacional oficializó la supresión del Ministerio del Interior y dispuso que sus competencias pasen a depender de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Diego Santilli.

La medida fue establecida mediante el Decreto 571/2026, que modificó la Ley de Ministerios y entró en vigencia desde el día de su dictado.

Según el texto del decreto, el Poder Ejecutivo argumentó que la decisión respondió a “razones de gestión” y a la necesidad de reorganizar el funcionamiento de la administración nacional.

Ocho ministerios y nuevas secretarías

Con la modificación, el Gabinete nacional quedó integrado por el Jefe de Gabinete y ocho ministerios: Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano; y Desregulación y Transformación del Estado.

Además, el decreto creó la Secretaría de Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios, ambas bajo la órbita de la Presidencia de la Nación. También se estableció que la Vocería Presidencial tendrá rango y jerarquía de ministerio.

Nuevas funciones para la Jefatura de Gabinete

El DNU creó dos nuevos cargos para asistir al jefe de Gabinete: Vicejefe de Gabinete y Vicejefe de Gabinete del Interior, ambos con jerarquía de secretario. Santilli podrá delegar en esas áreas facultades vinculadas con las materias bajo su competencia.

A través del Decreto 574/2026, el Gobierno designó a Guillermo Ignacio Devitt como Vicejefe de Gabinete. Hasta ahora se desempeñaba como secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete.

En tanto, mediante el Decreto 575/2026, fue nombrado Gustavo Javier Coria como Vicejefe de Gabinete del Interior. Coria venía de ocupar la Secretaría de Interior del ministerio que quedó eliminado.

También se indicó que los compromisos, obligaciones, créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes y personal del ex Ministerio del Interior quedarán transferidos a la Jefatura de Gabinete hasta que se aprueben las nuevas estructuras correspondientes.