Frigerio firmó con el intendente de Feliciano un convenio para financiar obras sanitarias

El gobernador Rogelio Frigerio recibió este jueves al intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, para repasar el avance de obras estratégicas para el departamento y firmar un convenio que permitirá al municipio acceder a una línea de financiamiento destinada a ejecutar infraestructura sanitaria.

Tras el encuentro, Arévalo destacó los avances alcanzados en distintos proyectos y confirmó novedades sobre obras prioritarias para la ciudad. "Hemos tenido muy buenas noticias. Pronto vamos a tener en marcha las obras de las rutas provinciales 1 y 2, y también una obra fundamental para Feliciano como es la laguna de decantación, cuya ejecución se destrabó tras resolverse cuestiones administrativas", afirmó.

En ese marco, informó que el municipio suscribió un convenio para acceder a un crédito del Fondo Fiduciario de la Provincia por 290 millones de pesos, destinado a ejecutar una obra integral de saneamiento en el barrio El Cardal, uno de los sectores más alejados de la ciudad.

El intendente explicó que el financiamiento deberá ser aprobado por el Concejo Deliberante y remarcó la importancia de evaluar su impacto en las finanzas municipales. "Es una muy buena herramienta, pero debemos actuar con responsabilidad. Las condiciones económicas han cambiado desde que comenzamos a conversar esta posibilidad y es necesario analizar el valor de las cuotas y la capacidad del municipio para asumir el compromiso", sostuvo.

Asimismo, valoró la rapidez con la que avanzó la gestión del crédito y el acompañamiento del Gobierno provincial para concretar obras prioritarias para la comunidad.

Del encuentro, realizado en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, participaron el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; la senadora provincial Gladys Domínguez y la diputada provincial María Elena Romero.

El proyecto prevé la ejecución de redes de agua potable y cloacas, la instalación de un tanque de almacenamiento y la renovación integral de la infraestructura sanitaria del barrio El Cardal, un sector de entre ocho y 14 manzanas ubicado a casi tres kilómetros del casco urbano de Feliciano, que actualmente presenta importantes necesidades en materia de servicios básicos.