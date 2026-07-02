La dura crítica del intendente de Castelli contra Milei por la quita de subsidios por Zonas Frías

Zonas Frías. Las nevadas registradas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires reavivaron la polémica por el futuro de la Ley de Zona Fría, mientras dirigentes bonaerenses cuestionaron el proyecto que podría dejar sin subsidio al gas a más de 1,6 millones de hogares.

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, apuntó contra el Gobierno nacional y vinculó las bajas temperaturas con la discusión parlamentaria sobre el régimen de descuentos en las tarifas de gas.

Sierra de los Padres fue una de las localidades bonaerenses que más

nieve recibió.

"Nieva en la provincia de Buenos Aires y después nos tenemos que bancar que el presidente, calentito desde la Capital, nos diga que no nos corresponde ser zona fría", expresó el jefe comunal en sus redes sociales.

El dirigente también advirtió que los bonaerenses podrían afrontar "hasta un 100% de aumento" en las facturas de gas en pleno invierno si prospera la iniciativa que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto impulsado por el oficialismo mantiene el beneficio pleno únicamente para la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, mientras que en el resto de las zonas incorporadas en 2021 el subsidio quedaría restringido a los usuarios considerados vulnerables.

Nieva en la provincia de Buenos Aires y después nos tenemos que bancar que el presidente calentito desde la capital nos diga que no nos corresponde ser zona fría y que los bonaerenses tienen que pagar en pleno invierno la tarifa de gas con hasta un 100% de aumento….❄️ pic.twitter.com/HCsogw3Ooe — Francisco Echarren (@EcharrenF) July 2, 2026

Qué cambia con la reforma de la Ley de Zona Fría

De acuerdo con datos oficiales expuestos durante el debate legislativo, unos 1,6 millones de hogares podrían perder el beneficio automático en caso de que la reforma sea aprobada también por el Senado.

La iniciativa impactaría sobre municipios y departamentos de 15 provincias argentinas, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, Salta y La Rioja.

Los principales cambios que propone el proyecto

El subsidio pleno quedaría reservado para la Patagonia, la Puna y Malargüe.

Millones de usuarios pasarían a depender de criterios de vulnerabilidad para mantener el beneficio.

El descuento ya no se aplicaría sobre el total de la factura de gas.

La bonificación se calcularía únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Algunos usuarios podrían enfrentar aumentos cercanos al 100% en sus boletas.

Además, el subsidio dejaría de aplicarse sobre el total de la factura y pasaría a calcularse únicamente sobre el precio del gas en el PIST, lo que reduciría el alcance del descuento incluso para quienes continúen dentro del régimen.

Desde distintos sectores de la oposición calificaron la propuesta como un "tarifazo" encubierto y advirtieron que miles de familias de ingresos medios podrían enfrentar fuertes incrementos en sus boletas durante los meses de mayor consumo energético.

Las nevadas registradas en territorio bonaerense volvieron a poner el foco sobre la discusión y alimentaron los cuestionamientos de dirigentes que sostienen que gran parte de la provincia también enfrenta condiciones climáticas que justifican la continuidad del esquema de Zona Fría.