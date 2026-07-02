El gobernador firmó convenios con municipios y comunas para fortalecer el mantenimiento de caminos

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la firma de convenios de colaboración entre la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), municipios y comunas, mediante los cuales los gobiernos locales, con recursos provinciales, asumirán las tareas de conservación y mantenimiento de aproximadamente 2.000 kilómetros de caminos.

En ese marco, el mandatario destacó que los convenios representan un reconocimiento al trabajo que muchos gobiernos locales vienen realizando y que a partir de este convenio lo realizarán "con más responsabilidad". Además, señaló que la medida responde a una política de su gestión y expresó: "Creo en la descentralización y en la eficiencia que se da en el manejo de los recursos cuando la gestión está más cerca de la gente", aseguró.

El acto se realizó este jueves en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno, con la participación del ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob; el director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda; e intendentes y presidentes comunales de las localidades alcanzadas por esta primera etapa de la iniciativa

Por su parte, la presidenta de la comuna de Aldea San Rafael, departamento Paraná, Roxana Toloy, celebró la instancia y destacó que permitirá fortalecer el mantenimiento de los caminos rurales, una tarea que la comuna ya viene desarrollando desde el año pasado tras la incorporación de una motoniveladora. "Gracias a las gestiones realizadas junto a Ezequiel Donda y al gobernador, hoy contamos con este respaldo que nos permitirá recibir recursos para seguir dando respuestas a nuestros vecinos. Es una ayuda muy importante para sostener caminos fundamentales para la salud, la educación y la producción", expresó.

En tanto, el presidente de la comuna de Gualeguaycito, departamento Federación, Ariel Toller, afirmó que el convenio representa "un gran respaldo del gobierno provincial", para continuar con el mantenimiento de los caminos rurales de la comuna. Señaló que los nuevos recursos permitirán fortalecer el trabajo que vienen realizando desde el inicio de la gestión y remarcó que "los caminos son esenciales para la producción, la salud, la educación, la seguridad y la comunicación de nuestras comunidades rurales".

En esta primera etapa se suscribieron convenios con dos municipios y 20 comunas, que asumirán las tareas de conservación y mantenimiento de cerca de 2.000 kilómetros de caminos provinciales.

La iniciativa pone en marcha una nueva herramienta impulsada por el gobierno de Entre Ríos para fortalecer el trabajo conjunto con los gobiernos locales. A partir de estos acuerdos, los municipios y comunas tendrán a su cargo el mantenimiento de caminos provinciales y recibirán un aporte económico mensual por parte de la Dirección Provincial de Vialidad para la ejecución de esas tareas.