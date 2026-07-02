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Choque entre una moto y un auto en Concordia: un motociclista resultó herido

El accidente ocurrió en la intersección de Bernardo de Irigoyen y Chile, donde el conductor del rodado menor colisionó con el vehículo de mayor porte y cayó al asfalto, sufriendo lesiones.

2 de Julio de 2026
Una moto chocó contra un auto en Concordia
Una moto chocó contra un auto en Concordia Foto: Jefatura Departamental Concordia

El accidente ocurrió en la intersección de Bernardo de Irigoyen y Chile, donde el conductor del rodado menor colisionó con el vehículo de mayor porte y cayó al asfalto, sufriendo lesiones.

Un motociclista de 34 años sufrió lesiones este jueves por la tarde tras protagonizar un siniestro vial con un automóvil en la intersección de las calles Bernardo de Irigoyen y Chile, en la ciudad de Concordia.

 

El hecho fue atendido por personal de la Comisaría Segunda, que acudió al lugar luego de ser alertado sobre la colisión.

 

De acuerdo con las primeras actuaciones, el accidente involucró una motocicleta Yamaha 125 cc de color negro, conducida por un hombre de 34 años, y un

automóvil Renault Sandero azul, al mando de una mujer de 65 años.

 

Según el relato de la conductora, el vehículo circulaba por calle Chile en sentido norte-sur y, al atravesar la intersección con Bernardo de Irigoyen, sintió un impacto en la parte delantera derecha del automóvil. Al detener la marcha, comprobó que había colisionado con la motocicleta.

 

Como consecuencia del choque, el motociclista cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió lesiones.

 

Personal del servicio de emergencias asistió al conductor del rodado menor y lo trasladó al Hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica.

 

La Policía realizó las actuaciones de rigor en el lugar para determinar la mecánica del siniestro, que continúa siendo materia de investigación.

Temas:

Concordia Accidente Choque auto y moto
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