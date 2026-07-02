Lionel Scaloni palpitó el juego frente a Cabo Verde y envió un mensaje a los hinchas: "Disfruten viendo a este equipo"

Lionel Scaloni antes de Argentina ante Cabo Verde dejó definiciones sobre el próximo compromiso en el Mundial 2026. En la conferencia de prensa brindada en el Miami Stadium, a poco más de 24 horas del encuentro por los dieciseisavos de final, el entrenador destacó el crecimiento del conjunto africano, aseguró que no será un partido sencillo y ubicó a Francia como el principal candidato al título, aunque también incluyó a Brasil, México, Colombia y España entre los grandes aspirantes.

El entrenador argentino remarcó la paridad que se viene observando en la fase eliminatoria del torneo y advirtió que ningún rival puede ser subestimado. "Creo que Francia hoy está muy bien y Brasil también; México la vi haciendo un gran partido ante Ecuador; Colombia también está muy bien; España lógicamente. Son selecciones que van a estar peleando. Pero obviamente que lo que está haciendo Francia es para tener en cuenta", afirmó.

En la misma línea, sostuvo que los cruces directos confirmaron la igualdad que existe entre los seleccionados. "Se están viendo partidos muy parejos, salvo Francia o México, la mayoría estuvieron muy reñidos y no va a ser fácil", señaló.

"No están acá de casualidad"

Scaloni dedicó buena parte de la conferencia a analizar a Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del Mundial tras avanzar a la fase eliminatoria y dejar en el camino a Uruguay.

"Es un equipo que no ha perdido e incluso contra Arabia mereció ganar. Se defiende bien, tapa bien los pases interiores y después sale muy bien de contra. Tiene jugadores de buen pie. Es un buen equipo, lo veníamos analizando porque era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende. No están acá de casualidad", expresó.

Foto: X oficial de Argentina.

El entrenador también destacó el momento que atraviesa la Albiceleste, aunque insistió en que el margen de error ya no existe en esta instancia del certamen. "Estamos bien. Lógicamente ilusionados como todo el mundo, pero hay un rival que ha hecho muy bien las cosas y al que hay que respetar. El margen ahora se achica. Es un encuentro en el que el que pierde se vuelve, pero nos agarra en un buen momento", sostuvo.

El apoyo de los hinchas y la preocupación por el calor

Otro de los temas abordados fue el clima que se vivirá en Miami, donde se espera una amplia mayoría de simpatizantes argentinos en las tribunas debido a la importante comunidad albiceleste que reside en esa ciudad estadounidense.

Scaloni valoró especialmente ese respaldo y aseguró que representa una motivación adicional para sus futbolistas. "Siempre la hinchada argentina ha sido un plus para el jugador. No sabría decirte si esta selección transmite algo más, pero sí es verdad que a nosotros el apoyo nos encanta, nos da algo más, es evidente eso. Y los jugadores son un hincha más jugando con la camiseta argentina. Para nosotros es un refuerzo, no una presión. Esperamos que mañana nos den el apoyo que necesitamos en un partido que va a ser difícil y que disfruten viendo a este equipo", manifestó.

Sin embargo, el técnico también mostró su preocupación por las condiciones climáticas previstas para el encuentro, con temperaturas cercanas a los 32 grados y elevada humedad.

Foto: X oficial de Argentina.

"Tranquilamente se podría haber jugado a la noche. Es para los dos, no me estoy quejando de que es solo para la Argentina, pero sí para el espectáculo. Nosotros jugamos la final de la Copa América con Colombia acá de noche y era terrible el calor. Si se juega a la tarde, el espectáculo lógicamente no va a ser el mismo", explicó.

El equipo, con pocas dudas

Respecto de la formación titular, Scaloni confirmó que la decisión ya está tomada, aunque evitó revelar quién ocupará el puesto de centrodelantero entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

"Lo tengo decidido. Esta tarde tenemos la última práctica y se lo voy a decir a ellos. Me baso en lo que creo que le va a ir mejor para el equipo", afirmó.

También se refirió a la competencia entre Nicolás Tagliafico y Facundo Medina por el lateral izquierdo y celebró que ambos estén plenamente recuperados. "Medina ha jugado y ha dado muestras de que está bien. Nico está recuperado y ha dado muestras de que está bien y eso para nosotros es fundamental. Cuando empezó el Mundial Nico había tenido algún problemita y estábamos con ciertas dudas, pero ahora estamos tranquilos en ese puesto", indicó.

Por último, transmitió tranquilidad sobre el estado físico de Cristian Romero, quien arrastraba molestias en la rodilla derecha. "En principio está bien. Si sale a jugar es porque está disponible. Ha hecho entrenamientos bien, completos y evaluaremos entre hoy y mañana si sigue igual de bien", concluyó el entrenador de la Selección Argentina.