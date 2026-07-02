Atlético Paraná campeón de la Copa Túnel: resaltaron el esfuerzo del grupo que hizo historia

Atlético Paraná campeón de la Copa Túnel dejó de ser un sueño para transformarse en una realidad inolvidable. El Decano derrotó este miércoles por la noche 2 a 1 a Patronato en la revancha de la final, completó un marcador global de 4 a 2 y levantó la segunda edición del certamen interprovincial que une a las ligas Paranaense y Santafesina, en una definición que volvió a enfrentar a los dos clubes más tradicionales de la capital entrerriana después de 23 años.

La conquista tuvo un valor especial no solo por tratarse de un clásico, sino también porque la Copa Túnel Subfluvial reunió a instituciones de ambas provincias y elevó el nivel competitivo del torneo. Atlético Paraná superó a rivales de jerarquía durante todo el certamen y coronó el recorrido con una victoria frente a Patronato, respaldada por una multitud que colmó las tribunas y le dio un marco excepcional a la definición.

Después del pitazo final llegaron los abrazos, los festejos y las emociones. Técnicos y futbolistas coincidieron en un concepto: el campeonato fue el resultado del sacrificio cotidiano, del compromiso de un plantel unido y de un cuerpo técnico que nunca dejó de creer.

Un recorrido exigente y una consagración histórica

El entrenador Nicolás Suárez remarcó que el valor del título estuvo directamente relacionado con la calidad de los rivales que enfrentó su equipo a lo largo de la competencia. "Estamos felices. Eso no cabe duda del logro que hemos conseguido. Una copa muy difícil, con mucho nivel, enfrentando desde el inicio tres clubes que sabemos que están asociados a la AFA y que eso eleva la jerarquía del torneo de la copa. Así que más que contento y satisfecho por el logro", expresó a Elonce.

El DT recordó que el grupo comenzó la temporada con grandes expectativas luego de conquistar la Superfinal y aseguró que, con el correr de los partidos, fueron convenciéndose de que podían llegar hasta el final. "Nos encontró una semifinal contra Unión de Santa Fe superdifícil y logramos pasarla", resumió.

"Nos hicimos fuertes de local, como fue durante toda la copa, y en la final pudimos pisar fuerte de visitante. El partido de ayer fue tremendo. No empezamos como queríamos, pero sí lo terminamos como queríamos", resumió.

El entrenador Nicolás Suárez.

El compromiso del plantel, la clave del campeonato

Para Suárez, la conquista excede cualquier comparación con los clásicos disputados anteriormente por la Liga Paranaense. Consideró que la Copa Túnel tuvo una trascendencia distinta por la repercusión que alcanzó dentro y fuera de la región. "Yo lo separo de una liga porque los enfrentamientos anteriores fueron por liga y esto es una copa. Una copa muy vista en la provincia de Santa Fe y seguramente, de otras provincias o de otros lados, me han llegado mensajes que lo han visto. Hay que disfrutarlo porque se logró con mucho esfuerzo y con mucha dedicación de parte de los chicos", resaltó.

El entrenador también reveló uno de los gestos que más lo marcaron durante la campaña. "Hemos entrenado domingo, Día del Padre. Eso lo recalco en todas las notas porque es algo que no es normal. Hemos tenido el compromiso de los chicos y eso fue clave para conseguir esto", explicó.

Sus palabras encontraron respaldo inmediato en cada uno de los futbolistas, quienes destacaron el trabajo invisible realizado durante toda la temporada.

El técnico y parte del equipo campeón.

Juan Ignacio Mitre, el goleador de la final

Juan Ignacio Mitre fue una de las grandes figuras de la definición. Autor de tres goles en la serie, el delantero prefirió repartir los méritos entre todos sus compañeros. "Lo viví con mucha alegría. Contento, obviamente por los tres goles que me tocó convertir en la final, pero yo siempre digo que todo es gracias a mis compañeros, que me crean las posibilidades y las ocasiones de gol. También es gracias al trabajo de la semana", dijo.

El atacante recordó que Patronato comenzó mejor el partido y que el empate parcial generó un momento de incertidumbre. "Ellos arrancaron con todo. Sabíamos que iba a ser así el partido. Nosotros intentamos llevarnos un 0 a 0 en el primer tiempo porque sabíamos que las mejores ocasiones las íbamos a tener en el segundo. Nico, en el entretiempo, se encargó de llevarnos tranquilidad y nos dio las herramientas necesarias para salir a buscarlo", sostuvo.

Los agradecimientos de un plantel que destacó al grupo

Mitre aprovechó la conquista para dedicar el campeonato a quienes lo acompañan diariamente. "Quiero agradecer a Dios primero; después a mi familia, a mi vieja, a mi viejo, que son dos pilares fundamentales en mi vida; a mis hermanos y a todos mis amigos que fueron a alentar. A mí no me da igual que estén o no estén".

Juan Ignacio Mitre.

Además, amplió el reconocimiento a todos los integrantes del club. "Ahora pusimos la cara nosotros, pero todos mis compañeros del club que hoy no están acá y también son parte de esto. A los chicos de la Sub 20, al cuerpo técnico, a Pablo, el Indio, Nico Ayala, Pablo Randisi, Castro... todo es para ellos", dijo.

Ese mismo espíritu colectivo fue una constante en cada una de las entrevistas realizadas después de la consagración.

Ivo Arrúa: "Ganamos porque estamos todos unidos"

Ivo Arrúa también destacó el mensaje que bajó el cuerpo técnico durante el descanso, cuando el desarrollo del encuentro era complejo. "El primer tiempo fue medio complicado y gracias al técnico llegó tranquilidad al vestuario. Supimos sacar adelante el segundo tiempo y cerrar de buena manera el año".

El mediocampista aseguró que el ambiente vivido en la cancha convirtió la final en una experiencia inolvidable. "Fue hermoso para ser jugador y estar adentro de la cancha. Incluso estando en el banco era lindo ver a la gente afuera. Creo que eso no pasa todos los fines de semana. Que fuera un clásico y una final que hacía muchos años no se daba también motivó muchísimo".

Ivo Arrúa.

Arrúa dedicó el campeonato a sus seres queridos, a sus amigos y especialmente al entrenador. "A mi familia, a mis compañeros y a mis amigos. También al técnico, porque creo que él más que nadie se lo merece. En este grupo se ve reflejado que ganamos porque estamos todos unidos y vamos todos para adelante".

Lautaro Martínez y un logro inesperado

Para Lautaro Martínez, la velocidad con la que llegaron los títulos todavía resulta difícil de asimilar. "Llegar y en tan poco tiempo lograr tres campeonatos es algo inédito, algo hermoso. Todavía no estoy cayendo porque fue recién semejante copa", dijo.

El futbolista también hizo hincapié en el sacrificio que hubo detrás de la conquista. "Todo es gracias al esfuerzo, gracias al cuerpo técnico y gracias a los jugadores, que son los que siempre se están matando y bancando todas las cosas que tenemos atrás."

Lautaro Martínez.

Al momento de las dedicatorias, Martínez eligió un camino profundamente personal. "Primero a Lola, mi hija, que es la que ayuda a que uno esté ahí. Después a mis compañeros, que ya son mis hermanos, y al Gordo (el DT), que me dio la posibilidad de llegar a un club nuevo y abrirme las puertas".

Giuliano Bordet cumplió un sueño

El arquero Giuliano Bordet confesó que disputar una final con semejante marco de público era una imagen que había imaginado desde su llegada a Atlético Paraná. "Desde atrás, se vio algo hermoso porque se disfrutó mucho dentro de la cancha todo el contexto. El equipo hizo un esfuerzo muy grande adentro y también afuera de la cancha durante la semana".

Reveló que intentó abstraerse del clima que se vivía en las tribunas para concentrarse exclusivamente en el partido. "Trataba de enfocarme mucho, porque jugar con la cancha así era algo nuevo. Era un sueño que tenía cuando vine a Paraná. Por suerte se pudo dar y creo que hay que seguir por este camino para que pasen estas cosas", dijo.

Giuliano Bordet.

También dedicó el campeonato a quienes lo acompañan desde siempre. "A mi familia, más que nada, a mi vieja, y a toda la gente de Tala que siempre me manda mensajes y me acompaña. También al grupo, al cuerpo técnico y al Indio, que siempre está", señaló.

Francisco Giaccio resumió el espíritu del campeón

Las palabras de Francisco Giaccio terminaron sintetizando lo que repitieron todos los protagonistas: el valor del grupo humano por encima de cualquier individualidad. "La verdad que es algo inexplicable. Vivirlo con ellos, que son mis amigos, y con Juani, que se integró ahora también. Se formó un buen grupo humano", dijo.

El futbolista aseguró que el éxito no fue casualidad, sino consecuencia del trabajo permanente realizado durante toda la temporada. "No solamente lo hicimos nosotros, sino también el DT, el preparador físico y todos los que estuvieron siempre positivos en cada entrenamiento. Eso fue lo que nos llevó a ganar y salir campeones", afirmó.

Francisco Giaccio.

Atlético Paraná cerró así una campaña que quedará grabada entre las páginas más importantes de su historia reciente. No solo conquistó una copa de creciente prestigio, sino que volvió a imponerse en un clásico decisivo, rompió una espera de más de dos décadas para reeditar una final con Patronato y confirmó que detrás del título hubo mucho más que fútbol: hubo trabajo, compromiso, sentido de pertenencia y un grupo que convirtió el esfuerzo cotidiano en un campeonato inolvidable.