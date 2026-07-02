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Paraná Inconvenientes en el servicio durante la ola de frío

Reportaron un corte de gas natural en distintos barrios de Paraná y trabajan para reestablecerlo

El corte de gas natural en Paraná afectó a usuarios de distintos sectores de la ciudad durante la tarde. Desde Redengas señalaron a Elonce que el inconveniente se originó en el suministro que llega desde fuera de la provincia y estimaron que el servicio se normalizará en las próximas horas.

2 de Julio de 2026
Corte de gas natural en Paraná: reportan falta de suministro.
Corte de gas natural en Paraná: reportan falta de suministro. Foto: (Archivo).

REDACCIÓN ELONCE

El corte de gas natural en Paraná afectó a usuarios de distintos sectores de la ciudad durante la tarde. Desde Redengas señalaron a Elonce que el inconveniente se originó en el suministro que llega desde fuera de la provincia y estimaron que el servicio se normalizará en las próximas horas.

Corte de gas natural en Paraná generó preocupación este jueves minutos antes de las 17, cuando numerosos usuarios comenzaron a comunicarse con Elonce para consultar por la interrupción del suministro. En ese momento, la capital entrerriana registraba 9 grados de temperatura y una sensación térmica cercana a los 6 grados.

 

Los reportes llegaron desde diferentes sectores de la ciudad. Entre las zonas afectadas se encontraban el centro, San Agustín, Thompson, Don Bosco, Churruarín, Brown, barrio Gazzano, Racedo y Hernandarias, además de otros puntos donde vecinos advirtieron la falta de gas natural.

 

Redengas trabaja para solucionarlo

 

El gerente de Redengas, Mario Luna, explicó a Elonce que el problema no se originó en la distribuidora. "Hay un problema general que viene del suministro de afuera y que no depende de la distribuidora. Estamos trabajando para averiguar qué sucedió, pero se trata del suministro que llega a Entre Ríos", sostuvo.

 

Además, precisó que "de golpe se cayó la presión, durante varios minutos, pero estamos tratando de establecer la razón", dijo a Elonce. En los primeros minutos del inconveniente, el directivo sostuvo que "una vez que se restablezca la presión en la planta, vamos a rehabilitar los suministros en las próximas horas", concluyó.

Temas:

Suministro Paraná gas servicio corte
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