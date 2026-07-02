River oficializó el regreso de Lucas Beltrán: es el cuarto refuerzo del equipo

Lucas Beltrán volvió a River y se convirtió oficialmente en el cuarto refuerzo del conjunto de Núñez para la nueva temporada. El delantero de 25 años regresó al club luego de su paso por el fútbol italiano y español, tras un acuerdo alcanzado con Fiorentina que contempla un préstamo por un año, hasta julio de 2027, con obligación de compra.

La operación se cerró mediante un préstamo con un cargo de 500.000 euros y una obligación de compra de 6,7 millones de euros por entre el 50 y el 55 por ciento de su ficha, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

🚨[OFICIAL] #River anunció a Lucas Beltrán. 📍#Fiorentina lo cedió por un año con obligación de compra por el 50% del pase. 👉La misma será ejecutada en Enero 2027 pagando US$6.7M ✍🏾su contrato será hasta diciembre de 2030. pic.twitter.com/eDwoX3FZ5K — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 2, 2026

Beltrán se incorporará de inmediato a la pretemporada que el plantel realiza en Alicante, España, bajo las órdenes del entrenador Eduardo "Chacho" Coudet.

El delantero se suma como el cuarto refuerzo del equipo en este mercado de pases, junto a Marco Arambarri, Giovani González y Nicolás Otamendi (jugando el mundial 2026).

Tercer ciclo con la camiseta de River

El atacante iniciará su tercer ciclo en River, luego de sus etapas entre 2018 y 2021 y entre 2022 y 2023. Entre ambos períodos jugó una temporada a préstamo en Colón de Santa Fe.

En sus anteriores pasos por el club disputó 78 partidos, convirtió 22 goles y aportó ocho asistencias. Su mejor rendimiento llegó en la temporada 2023, cuando fue una de las figuras del equipo campeón de la Liga Profesional, desempeño que derivó en su transferencia a Fiorentina por 20 millones de euros.

Su experiencia en Europa

Durante su etapa en el fútbol europeo defendió las camisetas de Fiorentina y Valencia. En la última temporada jugó cedido en el conjunto español, donde participó en 30 encuentros, marcó tres goles y dio dos asistencias.

Con Fiorentina acumuló 98 partidos y 16 goles, mientras que en Colón disputó 39 encuentros y anotó seis tantos.

River continúa la preparación

Beltrán se convirtió en el cuarto refuerzo del equipo en este mercado de pases, tras las incorporaciones de Marco Arambarri, Giovani González y Nicolás Otamendi, quien se sumará al plantel una vez concluida su participación en el Mundial 2026.

El equipo de Coudet continúa con la pretemporada en España y este viernes 3 de julio disputará su único amistoso de preparación frente a Flamengo, antes del comienzo oficial de la competencia.