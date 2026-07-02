La Escuela Técnica Nº 5 celebró el Día de la Independencia con una peña folclórica

REDACCIÓN ELONCE
Con danzas tradicionales, música, chocolate caliente y tortas fritas, la comunidad educativa conmemoró el 9 de Julio en una jornada que reunió a estudiantes, docentes y familias. Elonce dialogó con autoridades, docentes y alumnos.
La Escuela Técnica Nº 5 "Malvinas Argentinas" Paraná realizó un emotivo acto por el Día de la Independencia, en el que estudiantes, docentes y familias compartieron una jornada cargada de tradición, música y actividades culturales. La celebración incluyó presentaciones de ballets folclóricos, una peña, chocolate caliente y tortas fritas para todos los presentes.
En diálogo con Elonce, autoridades, docentes y alumnos destacaron la importancia de mantener vivas las tradiciones nacionales y de fortalecer el sentido de pertenencia a través de este tipo de propuestas.
La preceptora Rosa Ramírez explicó que el objetivo fue generar un espacio de encuentro para toda la comunidad educativa. "Tratamos de que todos nuestros alumnos potencien todo lo que traen, todos sus saberes, y festejar lo que significa la libertad con alegría, compromiso y nuestras costumbres", expresó.
Un acto pensado para toda la comunidad
Ramírez destacó que la institución buscó ofrecer una celebración participativa, donde los estudiantes fueran los principales protagonistas. "La verdad que es un acto muy completo. Todo tiene que ver con nuestra cultura y con lo que significa la independencia de nuestro país", sostuvo.
Durante la jornada participaron agrupaciones folclóricas invitadas como Almas de Río, Ecos y un ballet proveniente de Oro Verde. "Los chicos se sorprendieron. Nos tocó un hermoso día, salió el sol y todo esto es para nuestros gurises, con mucho cariño y amor", manifestó.
El compromiso de docentes y familias
El rector Jorge Sanabria agradeció el trabajo realizado por toda la comunidad educativa para concretar el festejo. "Quiero felicitar a las familias, a los alumnos y a los docentes que siempre se comprometen para que estas fechas se sigan reafirmando y no se pierdan como parte de nuestro patrimonio cultural", afirmó.
Además, destacó la colaboración de los docentes para compartir una merienda especial. "Gracias a ellos pudimos hacer una chocolatada y una torta fritada para acercarles algo caliente a los chicos y a las familias en este día frío", señaló.
Sanabria también valoró el esfuerzo que implica organizar este tipo de actividades. "Los docentes siempre se ponen al hombro este tipo de eventos y lo hacen con el objetivo de sostener nuestras tradiciones culturales", remarcó.
Los estudiantes valoraron las tradiciones
En representación de los alumnos habló Juan Simón Graciani, estudiante de séptimo año, quien agradeció el trabajo de profesores y preceptores. "Queremos agradecerles porque siempre son quienes se echan al hombro la organización de los actos y mantienen vivas las tradiciones que nos representan como argentinos", expresó.
El estudiante resaltó especialmente el valor que tiene el folclore y las costumbres entrerrianas dentro de la formación escolar. "Más allá de toda la educación y el respeto que aprendemos en la escuela, siempre se mantienen vivas las tradiciones y nunca nos olvidamos de eso", sostuvo.
También recordó que la cooperadora y el personal de la institución organizan cada año distintas actividades vinculadas a las fechas patrias. "La peña que se realiza para el Día de la Tradición y cada uno de estos encuentros forman parte de algo que nos identifica y que seguimos construyendo entre todos", concluyó.
Una celebración para fortalecer la identidad
La jornada concluyó con las presentaciones artísticas, el encuentro entre estudiantes y familias y una merienda compartida que acompañó la conmemoración del 9 de Julio.
Desde la Escuela Técnica Nº 5 remarcaron que este tipo de celebraciones permiten fortalecer la identidad nacional, promover la participación de toda la comunidad educativa y transmitir a las nuevas generaciones el valor de la independencia, la libertad y las tradiciones argentinas.