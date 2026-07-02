OSER recomienda tramitar la Derivación en Tránsito antes de viajar fuera de la provincia.

La Obra Social de Entre Ríos recuerda a todos sus afiliados la importancia de generar la carta de derivación en tránsito al momento de viajar fuera de la provincia de Entre Ríos para mantener la cobertura.
OSER recomienda tramitar la Derivación en Tránsito antes de viajar. En vísperas de las vacaciones de invierno, la Obra Social de Entre Ríos recuerda a todos sus afiliados la importancia de generar la carta de derivación en tránsito al momento de viajar fuera de la provincia de Entre Ríos.
La Derivación en Tránsito es el mecanismo administrativo que posee el afiliado para informar su salida de la provincia. De este modo, de necesitar atención médica mientras se encuentra de viaje, la Obra Social puede brindarle cobertura. Si la derivación en tránsito no se genera, la cobertura corre por cuenta del afiliado.
La derivación en tránsito puede generarse desde la aplicación MI.OSER o solicitarla en cualquier sede, indicando las fechas de salida y de regreso y la provincia a la cual concurrirá.
Se podrá acceder a la información también por medio de las redes sociales. https://www.instagram.com/reel/DaSofqIRpLg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==