 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Durante las vacaciones de invierno

OSER recomienda tramitar la Derivación en Tránsito antes de viajar fuera de la provincia

La Obra Social de Entre Ríos recuerda a todos sus afiliados la importancia de generar la carta de derivación en tránsito al momento de viajar fuera de la provincia de Entre Ríos para mantener la cobertura.

2 de Julio de 2026
OSER recomienda tramitar la Derivación en Tránsito antes de viajar fuera de la provincia.
OSER recomienda tramitar la Derivación en Tránsito antes de viajar fuera de la provincia. Foto: (Archivo).

La Obra Social de Entre Ríos recuerda a todos sus afiliados la importancia de generar la carta de derivación en tránsito al momento de viajar fuera de la provincia de Entre Ríos para mantener la cobertura.

OSER recomienda tramitar la Derivación en Tránsito antes de viajar. En vísperas de las vacaciones de invierno, la Obra Social de Entre Ríos recuerda a todos sus afiliados la importancia de generar la carta de derivación en tránsito al momento de viajar fuera de la provincia de Entre Ríos.

 

La Derivación en Tránsito es el mecanismo administrativo que posee el afiliado para informar su salida de la provincia. De este modo, de necesitar atención médica mientras se encuentra de viaje, la Obra Social puede brindarle cobertura. Si la derivación en tránsito no se genera, la cobertura corre por cuenta del afiliado.

 

La derivación en tránsito puede generarse desde la aplicación MI.OSER o solicitarla en cualquier sede, indicando las fechas de salida y de regreso y la provincia a la cual concurrirá.

 

Se podrá acceder a la información también por medio de las redes sociales. https://www.instagram.com/reel/DaSofqIRpLg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Temas:

OSER Obra Social Vacaciones de invierno
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso