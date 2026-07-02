Perdió el control de la camioneta y se incrustó contra una vivienda

El accidente ocurrió en Gualeguaychú. El hombre, de 72 años, dijo que intentó esquivar una bicicleta, lo que lo llevó a perder el control de la camioneta.
Un hombre de 72 años resultó lesionado luego de perder el control de la camioneta que conducía, derribar un poste de alumbrado público y terminar incrustado contra el frente de una vivienda. El siniestro ocurrió en la intersección de calles Colombo y Neyra, a pocas cuadras del edificio municipal y de la plaza Urquiza, de la ciudad de Gualeguaychú.
El siniestro fue protagonizado por una Volkswagen Amarok de color gris, conducida por el hombre que, según manifestó, intentó esquivar una bicicleta, de la que no pudo aportar mayores datos. Durante esa maniobra perdió el control del vehículo.
Como consecuencia, la camioneta impactó primero contra un poste de alumbrado público, derribándolo, y luego continuó su marcha hasta chocar contra el frente de una vivienda. En el recorrido también destruyó un cesto de basura.
Tras el impacto, el conductor recibió las primeras atenciones por parte del médico policial que acudió al lugar y posteriormente fue trasladado al Hospital Centenario para una mejor evaluación de su estado de salud.
En el lugar trabajó personal de Tránsito Municipal y de la Policía Departamental, que realizó las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del hecho y evaluar los daños materiales ocasionados.