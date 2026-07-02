Una avenida de Cerrito podría llamarse Messi: juntan firmas y el proyecto ya llegó al Concejo

Vecinos de la localidad de Cerrito iniciaron una campaña de recolección de firmas y elevaron un proyecto al Concejo Deliberante para que una arteria todavía sin denominación oficial pase a llamarse “Avenida Lionel Andrés Messi”.

La calle propuesta se encuentra al sur de la intersección entre las avenidas Uruguay e Hipólito Yrigoyen, en el Barrio Este. Tiene una extensión de tres cuadras y nace en uno de los cruces de avenidas más relevantes de ese sector de la ciudad, según se detalla en el petitorio presentado por los impulsores.

La iniciativa aún no fue aprobada y deberá ser analizada por el Concejo Deliberante de Cerrito.

Los autores de la propuesta sostienen que nombrar la arteria en homenaje a Messi permitiría reconocer en vida al capitán de la Selección argentina, en un momento especial de su carrera y mientras disputa el que sería su último Mundial.

Una avenida sin nombre en el Barrio Este

El proyecto plantea que la futura Avenida Lionel Andrés Messi continúe hacia el sur el trazado de Hipólito Yrigoyen, frente a la plaza Manuel Belgrano. La primera cuadra ya está habilitada como espacio público, mientras que las dos restantes todavía no fueron abiertas formalmente.

Los vecinos remarcaron que el recorrido es breve, aunque consideran que su ubicación le da un valor simbólico dentro del crecimiento urbano del Barrio Este. También señalaron que sería la primera arteria de Cerrito dedicada a un deportista que representó a la Argentina.

El texto recupera antecedentes de otras localidades entrerrianas y del país que ya homenajearon a figuras del deporte. Entre ellos, menciona a Tezanos Pinto, donde existen calles con los nombres de Lionel Messi y Diego Maradona, y a Uriburu, en La Pampa, que también cuenta con una intersección dedicada a ambos campeones del mundo.

El punto que deberá resolver el Concejo

La iniciativa incluye un pedido expreso para exceptuar el artículo 6 de la Ordenanza Municipal N° 885/14, que establece que, cuando se proponga el nombre de una persona para una calle, esa persona debe estar fallecida.

Los impulsores consideran que esa condición debería ser revisada para permitir reconocimientos en vida, especialmente en casos de deportistas o personalidades contemporáneas. En ese sentido, remarcan que el homenaje a Messi tendría una carga particular por producirse mientras el futbolista rosarino todavía integra la Selección argentina.

El documento también aclara que Cerrito cuenta con deportistas locales de trayectoria destacada, como Nazareno Sasia, Julián Azaad y Lucrecia Chinellato, y sostiene que en el futuro podrían recibir homenajes similares dentro de la nomenclatura urbana.

Una campaña abierta a nuevas adhesiones

La propuesta fue presentada como una iniciativa vecinal y apartidaria, acompañada por habitantes y loteadores de la zona. La campaña de firmas permanece abierta para sumar apoyos antes del tratamiento legislativo.

Para los firmantes, una avenida dedicada a Messi podría convertirse en un punto de referencia para Cerrito y en una forma de vincular el espacio público con valores asociados al deporte, como el esfuerzo, la perseverancia y el trabajo colectivo.

Por ahora, el proyecto quedó en manos del Concejo Deliberante. Será ese cuerpo el que deberá definir si habilita la excepción a la norma vigente y si la arteria del Barrio Este pasa a llevar oficialmente el nombre del capitán argentino.