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Sociedad

El cronograma de pagos de julio de jubilaciones, AUH y todas las prestaciones de ANSES

El calendario de pagos ANSES del mes de julio ya tiene fechas definidas para jubilados, pensionados, titulares de asignaciones y beneficiarios de la Prestación por Desempleo. Rige un aumento del 2,15%.

2 de Julio de 2026
Calendario de pagos de las prestaciones de ANSES
Calendario de pagos de las prestaciones de ANSES

El calendario de pagos ANSES del mes de julio ya tiene fechas definidas para jubilados, pensionados, titulares de asignaciones y beneficiarios de la Prestación por Desempleo. Rige un aumento del 2,15%.

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó el cronograma de pagos de julio para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

 

El calendario comienza el miércoles 8 de julio, con los primeros pagos de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, Pensiones No Contributivas (PNC), AUH y otras prestaciones.

 

Las fechas de cobro se organizan por terminación de DNI. En el caso de jubilados y pensionados, se diferencia entre quienes no superan el haber mínimo y quienes cobran haberes superiores.

 

El aumento de julio es del 2,15% y alcanza a las prestaciones previsionales y asignaciones. La actualización mensual se calcula a partir de la inflación informada por el INDEC dos meses antes, por lo que el pago de julio toma como referencia el IPC de mayo.

 

El bono previsional de hasta $70.000 continúa vigente para jubilados y pensionados de menores ingresos, titulares de la PUAM y beneficiarios de PNC.

 

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

• DNI terminados en 2: 13 de julio

• DNI terminados en 3: 14 de julio

• DNI terminados en 4: 15 de julio

• DNI terminados en 5: 16 de julio

• DNI terminados en 6: 17 de julio

• DNI terminados en 7: 20 de julio

• DNI terminados en 8: 21 de julio

• DNI terminados en 9: 22 de julio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

• DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

• DNI terminados en 2: 13 de julio

• DNI terminados en 3: 14 de julio

• DNI terminados en 4: 15 de julio

• DNI terminados en 5: 16 de julio

• DNI terminados en 6: 17 de julio

• DNI terminados en 7: 20 de julio

• DNI terminados en 8: 21 de julio

• DNI terminados en 9: 22 de julio

 

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 13 de julio

• DNI terminados en 1: 14 de julio

• DNI terminados en 2: 15 de julio

• DNI terminados en 3: 16 de julio

• DNI terminados en 4: 17 de julio

• DNI terminados en 5: 20 de julio

• DNI terminados en 6: 21 de julio

• DNI terminados en 7: 22 de julio

• DNI terminados en 8: 23 de julio

• DNI terminados en 9: 24 de julio

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio

• DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio

• DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio

• DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio

• DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 14 de julio al 11 de agosto

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 13 de julio al 11 de agosto

 

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

• DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

• DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto

 

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio

• DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio

Temas:

cronograma de pagos Anses calendario de pagos jubilaciones AUH prestaciones
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