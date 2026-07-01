Presupuesto 2027: el Gobierno proyectó menor inflación y una recuperación de los salarios

El Presupuesto 2027 comenzó a tomar forma con el envío del adelanto del proyecto a la Cámara de Diputados por parte del Poder Ejecutivo. El documento, elaborado por el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, proyectó para el próximo año un escenario de consolidación de la estabilidad macroeconómica, desaceleración de la inflación, recuperación de los salarios reales y crecimiento sostenido de la actividad económica.

El anticipo, compuesto por 17 páginas, fue remitido este miércoles al Congreso en cumplimiento de la Ley de Administración Financiera, que establece la obligación de presentar un avance de los lineamientos generales antes del envío formal del proyecto completo, previsto para el 15 de septiembre.

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación. Foto: NA.

Las proyecciones abarcan el período 2027-2029 y reflejan la visión del Gobierno sobre la evolución de las principales variables económicas en un año marcado por el calendario electoral. En ese contexto, el Ejecutivo sostuvo que continuará el proceso de normalización de la economía iniciado durante la actual gestión.

El Gobierno prevé una economía con mayor estabilidad

En el documento oficial se afirmó que las proyecciones macroeconómicas contemplan "la continuidad del proceso de normalización y crecimiento de la economía argentina, en un contexto caracterizado por la consolidación de la estabilidad macroeconómica, la reducción de la inflación y la recuperación de los principales agregados de la demanda".

Foto: Archivo Elonce.

Según el Ejecutivo, uno de los principales motores de la economía será la desaceleración del índice de precios, lo que permitiría fortalecer el poder adquisitivo de los hogares y mejorar el clima para el consumo y las inversiones, indicó NA.

En ese sentido, el informe señaló que se "prevé una desaceleración significativa de la inflación, lo que contribuirá a fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible en los hogares, a mejorar las condiciones para la toma de decisiones de consumo e inversión".

Inversión, consumo y empleo, entre las principales proyecciones

El Ministerio de Economía también estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá durante 2027 impulsado por una recuperación de la inversión privada y del consumo interno, además del aporte positivo del comercio exterior.

El documento indicó que "el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el ejercicio 2027 estará sustentado en una mejora de la inversión que redundará en mejores condiciones para el desarrollo de proyectos productivos, la recuperación del consumo privado y el sostenimiento de una contribución positiva del sector externo".

En materia laboral, el Gobierno planteó un panorama de mejora gradual. Según el adelanto presupuestario, "el mercado laboral continuaría exhibiendo una evolución favorable con una reducción de la tasa de desempleo, mientras que la generación de empleo acompañaría el crecimiento de la actividad económica".

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También proyectan una reducción de la pobreza

Otro de los indicadores incluidos en el adelanto del Presupuesto 2027 es la evolución de los niveles de pobreza e indigencia. En ese aspecto, el Ejecutivo consideró que ambas variables continuarán descendiendo en línea con la mejora esperada de la actividad económica y del ingreso real de los hogares.

Foto: Archivo.

El informe sostuvo que la tasa de pobreza "continuaría reduciéndose, al igual que la indigencia, que registraría una disminución gradual", aunque no incorporó cifras concretas sobre el porcentaje previsto para esos indicadores sociales.

Respecto de los recursos fiscales, el Gobierno proyectó que entre 2027 y 2029 habrá "un leve incremento real anual de los recursos durante el trienio, principalmente impulsado por la variación de la actividad y el incremento de las exportaciones". Al mismo tiempo, ratificó que mantendrá la política de reducción de la carga sobre el sector privado, al señalar que durante ese período se buscará "continuar devolviendo recursos al sector privado, mejorar la competitividad y sostener la apertura económica", objetivos que, según el Ejecutivo, constituyen pilares para consolidar un sendero de crecimiento sostenido.