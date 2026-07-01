Son cuatro los jóvenes que murieron tras accidente al salir de boliche en Santa Fe e imputarán al conductor

Son cuatro los jóvenes que murieron tras un accidente vial al salir de boliche en Santa Fe tras confirmarse este martes el fallecimiento de la cuarta víctima del siniestro vial ocurrido durante la madrugada del sábado en la Ruta Provincial S26, en jurisdicción de Casilda.

Con la muerte de la adolescente que permanecía internada en estado crítico, la Justicia ordenó la detención del conductor del vehículo y avanzará con la correspondiente audiencia imputativa.

El joven, identificado como Fausto G., de 20 años, conducía el Peugeot 208 en el que viajaban otros cinco ocupantes cuando, por causas que son materia de investigación, perdió el control del rodado. Tras recibir el alta médica fue detenido y trasladado a la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional IV, con sede en Casilda.

La causa quedó en manos del fiscal Emiliano Ehret, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien le atribuirá los delitos de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y lesiones gravísimas durante la audiencia imputativa.

Investigan las causas del despiste

Los seis jóvenes, oriundos de las localidades santafesinas de Zavalla, Carcarañá y Pérez, regresaban a sus hogares luego de haber pasado parte de la noche en el boliche "Mona", ubicado en Casilda, en el departamento Caseros, a unos 208 kilómetros al sur de la capital provincial.

De acuerdo con la principal hipótesis de la investigación, el automóvil circulaba a una velocidad elevada cuando ingresó a una curva de la Ruta Provincial S26, un sector que automovilistas de la zona describen como especialmente peligroso. El vehículo se despistó, dio varios vuelcos y terminó a la vera del camino.

Uno de los elementos que agravó las consecuencias del siniestro fue que ninguno de los ocupantes llevaba colocado el cinturón de seguridad, circunstancia que la fiscalía considera acreditada en esta etapa inicial de la investigación.

Peritajes y estudios toxicológicos

Con el objetivo de reconstruir con precisión la mecánica del accidente, el fiscal dispuso distintos peritajes accidentológicos sobre el vehículo y el lugar del hecho.

Además, se tomaron muestras de sangre de todos los ocupantes para determinar si el conductor o alguno de los jóvenes había consumido alcohol o drogas antes del siniestro. Los resultados de esos estudios serán incorporados al expediente y tendrán un peso determinante al momento de establecer las responsabilidades penales.

Las conclusiones de los informes técnicos, junto con la evidencia recolectada por los investigadores, permitirán establecer cómo se produjo el despiste y si existieron otros factores que contribuyeron a la tragedia.

Quiénes fueron las víctimas

Las víctimas fatales fueron identificadas como Sabrina Correa y Lola Gironacchi, ambas de 17 años y oriundas de Zavalla; Ramiro Tripiana, de 24 años, domiciliado en Pérez y propietario del automóvil; y Zaira Lunge, también de 17 años, quien permanecía internada en estado crítico en un hospital de Rosario y falleció este martes.

El accidente ocurrió poco después de las 5.30 del sábado sobre la Ruta Provincial S26, a la altura del camino que circunvala Casilda. Según consta en el expediente judicial, la violencia del vuelco provocó que cinco de los ocupantes fueran despedidos del vehículo, publicó La Nación.

Una de las jóvenes quedó atrapada dentro del habitáculo y debió ser rescatada por personal de los Bomberos Voluntarios de Casilda. Como consecuencia del fuerte impacto, Correa y Gironacchi fallecieron en el lugar, mientras que horas después se confirmó la muerte de Tripiana y, finalmente, este martes, la de Zaira Lunge.

La otra sobreviviente, Mora W., de 17 años, permanece internada en el Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez", de Rosario, donde recibe atención médica por una severa lesión medular.