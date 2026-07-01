Patronato derrota 1-0 a Atlético Paraná y el global de la final de la Copa Túnel Subfluvial está empatada

REDACCIÓN ELONCE
Este miércoles, desde las 20:30 horas, se define al campeón de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial, instancia donde llegaron Atlético Paraná y Patronato.
Atlético Paraná busca dar la vuelta en la Copa Túnel Subfluvial tras imponerse 2-1 en la ida frente a Patronato. Desde las 20:30 horas en el estadio Pedro Mutio, se define al campeón de la segunda edición del torneo que se juega entre equipos de Paraná y Santa Fe.
A los siete minutos del partido, Luciano Strey se hizo espacio y estuvo muy cerca de alcanzar el primer gol para Patronato, pero el arquero local logró tapar el remate.
Leandro Ilari, tras asociarse con Giacinti, tuvo otra chance concreta de gol, pero su disparo se fue afuera.
Juan Ignacio Mitre tuvo la primera acción de peligro para el Decano. Le ganó la espalda a la defensa y sacó un remate cruzado que contuvo Caballero.
En 25 minutos, Patronato domina el partido y de la mano de Villarreal, logra centros peligrosos al área de Bourdet, pero hasta el momento no se rompe el cero en el marcador.
Correa anotaba el primer gol del partido a los 27 de la etapa inicial, pero el asistente técnico vio una falta previa contra el arquero y el tanto no subió al marcador.
A los 32 minutos, Francisco Giaccio tuvo el primer gol del partido tras una pelota parada, pero su remate se fue a las manos del arquero Caballero.
Un centro desde la derecha de Pacco terminó en la cabeza de Enzo Galli, que venció a Bourdet y estableció el 1-0.
Tras ese gol, Patronato buscó el segundo, pero se fue al entretiempo con una pequeña ventaja que, por el momento, no le alcanza para ser campeón.