Escalaron el Empire State, desplegaron un mensaje de paz, se comprometieron en la cima y terminaron detenidos

REDACCIÓN ELONCE
La pareja de escaladores urbanos Ángela Nikolau e Ivan Beerkus trepó sin autorización hasta la antena del Empire State Building, desplegó una bandera con un mensaje de paz y protagonizó una propuesta de matrimonio antes de ser arrestada.
Una pareja de escaladores urbanos rusos fue detenida este miércoles en Nueva York luego de escalar sin autorización hasta la antena del Empire State Building, desplegar una bandera con un mensaje de paz y protagonizar una propuesta de matrimonio a más de 440 metros de altura.
Los protagonistas fueron Ángela Nikolau e Ivan Beerkus, reconocidos internacionalmente por practicar rooftopping, una actividad que consiste en escalar edificios y estructuras de gran altura sin equipos de seguridad para registrar imágenes extremas.
La acción ocurrió en la aguja del emblemático rascacielos, que alcanza los 443 metros de altura. Vestidos completamente de negro, con capuchas y el rostro cubierto, ambos lograron llegar hasta la cima, donde sorprendieron a peatones y turistas, además de provocar un importante operativo de la Policía de Nueva York.
Un mensaje de paz y una propuesta de matrimonio
Una vez en la parte más alta del edificio, la pareja desplegó una bandera negra con letras blancas que llevaba escrita una frase en inglés.
El mensaje decía: "Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz", una cita que suele atribuirse al músico Jimi Hendrix, aunque en realidad pertenece al político británico William Gladstone.
Tras exhibir la pancarta, comenzaron el descenso hasta una plataforma ubicada cerca de la aguja principal del edificio.
Fue allí donde Beerkus se arrodilló, sacó un anillo y le propuso matrimonio a Nikolau. La joven aceptó y ambos se abrazaron y besaron suspendidos a cientos de metros del suelo.
Toda la secuencia fue transmitida en vivo mediante una cámara que llevaba colocada Nikolau, mientras que distintos medios locales registraron imágenes desde un helicóptero.
Quiénes son Ángela Nikolau e Ivan Beerkus
Ángela Nikolau nació el 24 de junio de 1993 en Moscú, en una familia vinculada al circo. Durante su infancia practicó gimnasia rítmica y posteriormente estudió arte, aunque abandonó la universidad para dedicarse de lleno a la fotografía y a la exploración urbana en altura.
Sus primeras imágenes fueron tomadas sobre los techos de edificios de Moscú y, con el paso de los años, comenzó a viajar por el mundo registrando fotografías desde algunos de los rascacielos más altos del planeta.
Ivan Beerkus nació el 11 de mayo de 1994 y, además de dedicarse al rooftopping, desarrolla su carrera como fotógrafo, creador de contenidos y DJ. Actualmente reside en Nueva York.
BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper's antenna reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace."
As of now it's unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK— Fox News (@FoxNews) July 1, 2026
Entre las estructuras que escaló figuran la Torre Eiffel, la Shanghai Tower, el CTF Finance Centre, el Shun Hing Square, el edificio principal de la Universidad Estatal de Moscú, el Mercury City Tower, el Goldin Finance 117 y la Merdeka 118, considerada el segundo edificio más alto del mundo.
Una historia de amor nacida en las alturas
La relación entre ambos comenzó en 2016, cuando escalaron juntos el Goldin Finance 117, en la ciudad china de Tianjin, incluyendo la grúa ubicada en la parte superior del edificio.
Desde entonces compartieron expediciones por distintos países, convirtiéndose en una de las parejas más conocidas dentro del mundo del rooftopping.
En 2022 volvieron a captar la atención internacional tras escalar la Merdeka 118, en Kuala Lumpur, imágenes que se viralizaron en redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo.
Empire State Building Climbers — He Proposed at the Top & She Said YES! — (Video: AI)
Update: The man who climbed the Empire State Building spire with his girlfriend just proposed to her at the very top — and she said yes! ❤️
What started as a daring (and illegal) stunt turned… https://t.co/HJk0JiRKdW pic.twitter.com/Uu2FCAY5bZ— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) July 1, 2026
Su historia incluso fue llevada al cine con el documental "Skywalkers: A Love Story", estrenado en el Festival de Sundance y posteriormente incorporado al catálogo de Netflix, donde muestra tanto sus desafíos extremos como la relación sentimental construida entre edificios, grúas y rascacielos.