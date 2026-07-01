Los Musiqueros Entrerrianos llevaron la música del litoral al Festival Mono Núñez de Colombia

Los Musiqueros Entrerrianos representaron a la Argentina en la 52ª edición del Festival Mono Núñez, uno de los encuentros dedicados a la música autóctona más importantes de América Latina, realizado entre el 25 y el 28 de junio en Ginebra, Valle del Cauca, Colombia. En diálogo con Elonce, Francisco Cuestas compartió las sensaciones que dejó la experiencia de llevar la música del litoral a un escenario internacional.

"Ha sido todo un desafío, una nueva y linda experiencia", resumió el cantante al recordar la participación del grupo en un festival que reúne cada año a músicos de distintos países y que constituye una referencia para la música tradicional del continente.

El artista explicó que hacía tiempo que el grupo no realizaba una gira internacional y reconoció que la invitación despertó sensaciones especiales. "Se nos volvieron todos esos nervios lindos de decir: vamos a llevar un nuevo mensaje a un país que por ahí no nos conoce y con una música que también es diferente a la que ellos tienen", expresó.

Un festival con identidad propia

Cuestas detalló que el Festival Mono Núñez rinde homenaje al músico colombiano Benigno Núñez y está dedicado principalmente a la música andina colombiana. "Es un festival que tiene que ver con la música andina. Allí prevalecen instrumentos como la bandola, la guitarra y el tiple", explicó al describir la identidad musical del encuentro que se desarrolla en la localidad de Ginebra, en el departamento del Valle del Cauca.

Durante su estadía, Los Musiqueros Entrerrianos realizaron tres presentaciones: una en la plaza principal de la ciudad, otra en un encuentro musical organizado por uno de los patrocinadores del festival y el concierto internacional desarrollado en el Coliseo, donde compartieron escenario con artistas de otros países. "Sentíamos que tenía mucho aire a Cosquín por la forma en que se desarrolla el festival. Tiene distintos escenarios, talleres, encuentros de compositores y realmente es impresionante", relató.

La música del litoral conquistó al público colombiano

El repertorio estuvo integrado por obras representativas de la música entrerriana y también por clásicos del folclore argentino que el público colombiano reconoce desde hace décadas. "Llevamos un poco de Entre Ríos, de la música que tiene que ver con Los Musiqueros Entrerrianos, pero también hicimos algunos clásicos que sabemos que ellos hicieron muy propios hace muchos años", contó.

El cantante destacó especialmente la recepción del público y la hospitalidad de los organizadores. "Nos recibieron desde que llegamos con mucha calidez. Realmente fue increíble la hospitalidad y la amistad. Hay una conexión muy linda con Argentina", afirmó.

Incluso recordó una situación particular que vivieron durante una de las actuaciones. "Justo la tarde que jugó Colombia pararon el festival, jugaron el partido y después seguimos nosotros en el escenario. Fue muy pintoresco", comentó entre risas.

"Hay que prepararse como si fuera un Mundial"

Uno de los aspectos que más remarcó Francisco Cuestas fue el nivel artístico del festival y la preparación que demandó la participación. "Desde que supimos que íbamos a este festival estuvimos casi dos meses ensayando. A veces todos los días y otras día por medio", señaló.

El músico comparó la experiencia con una competencia deportiva internacional. "Hay que tomarlo como si uno fuera a un Mundial. No sabés con qué te vas a encontrar", aseguró.

En ese sentido, explicó que el grupo debió adaptar su propuesta artística a un formato completamente acústico, diferente al que habitualmente presenta en los escenarios argentinos. "Trabajamos mucho para adaptarnos a un formato acústico, porque normalmente actuamos con toda la banda. Eso ya implica una preparación especial", indicó.

El mensaje para los jóvenes músicos

Consultado sobre qué consejo daría a las nuevas generaciones de artistas entrerrianos, Cuestas puso el foco en el trabajo y la autenticidad. "Prepararse, ser genuino e ir para adelante", sintetizó.

Y profundizó: "No renunciar a lo que uno es. Nosotros no íbamos a cantar tango solamente porque afuera gusta el tango. Elegimos canciones que ellos conocían, pero que nosotros podíamos interpretar con nuestra identidad". También destacó que actualmente las oportunidades para difundir la música son mayores gracias a las nuevas tecnologías.

"Hoy más que nunca no existen las fronteras con todas las posibilidades de comunicación que hay", sostuvo.

Nuevos proyectos

Tras el regreso de Colombia, Los Musiqueros Entrerrianos ya comenzaron a preparar la segunda parte del año. Según adelantó Francisco Cuestas, el grupo trabaja en nuevos lanzamientos, además de un espectáculo renovado para la próxima temporada.

La experiencia de Francisco Cuestas en el Festival Mono Núñez

Entre las presentaciones confirmadas mencionó actuaciones en la provincia de Santa Fe y en Seguí, mientras que para los últimos meses del año ya tienen varias fechas programadas. "Afortunadamente se abrieron muchas puertas después de esta experiencia", reveló.

Finalmente, el músico agradeció el acompañamiento de los medios entrerrianos y destacó la importancia de difundir el trabajo de los artistas de la provincia.

"Es importante que todo esto que hemos hecho se comunique acá, que se sepa. Ustedes siempre tienen la camiseta de los artistas entrerrianos y eso hay que valorarlo muchísimo", concluyó.