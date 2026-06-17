Los Musiqueros Entrerrianos llevarán la música del litoral a festival en Colombia

El grupo folclórico entrerriano fue invitado a participar del Festival Mono Núñez, uno de los encuentros de música autóctona más importantes de América Latina. Presentarán chamarritas y clásicos del cancionero argentino.
Los Musiqueros Entrerrianos representarán a la Argentina en la 52.ª edición del Festival Mono Núñez, considerado uno de los encuentros de música autóctona más prestigiosos de América Latina. El evento se desarrollará del 25 al 28 de junio en Ginebra, departamento Valle del Cauca, Colombia.
La participación del conjunto folclórico marca un nuevo paso en su trayectoria artística y consolida su regreso a los escenarios internacionales bajo el lema “Abrazan a Latinoamérica”. La invitación constituye además un reconocimiento a la labor cultural que el grupo viene desarrollando desde Entre Ríos.
Según se informó, la propuesta musical estará enfocada en la identidad sonora del litoral argentino, con un repertorio que incluirá las tradicionales chamarritas, uno de los géneros más representativos de la cultura entrerriana.
Chamarritas y clásicos argentinos
Durante su presentación, la agrupación ofrecerá un recorrido por obras emblemáticas de su repertorio y también interpretará clásicos del cancionero popular argentino, con el objetivo de acercar al público colombiano las expresiones musicales más características de la región.
Desde el conjunto destacaron la importancia del encuentro como una oportunidad para fortalecer los vínculos culturales entre los pueblos latinoamericanos a través del arte y la música.
“Volver a tender puentes, abrazar a Latinoamérica a través de la música y llevar al corazón de Colombia la identidad sonora del litoral argentino”, señalaron al referirse al significado de esta experiencia internacional.
Reconocimiento a la trayectoria
Para el ámbito cultural entrerriano, la convocatoria al Festival Mono Núñez representa un importante respaldo al trabajo sostenido por la agrupación a lo largo de los años.
Desde el entorno del grupo consideraron que el viaje constituye un reconocimiento a la autenticidad de la propuesta artística y al crecimiento que ha logrado gracias al acompañamiento permanente del público.
Los seguidores podrán conocer detalles de la experiencia y acompañar el recorrido de la delegación en Colombia a través de las redes sociales oficiales del conjunto, donde compartirán imágenes, videos y novedades de su participación en uno de los festivales más importantes de la música de raíz latinoamericana.