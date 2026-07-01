Inglaterra dio vuelta el partido ante Congo con dos goles de Kane y se enfrentará con México

El seleccionado inglés sufrió más de la cuenta en Atlanta ante República del Congo, dio vuelta el partido con dos goles de Harry Kane y ahora, enfrentará a México en los octavos de final.
Inglaterra dio vuelta el partido ante Congo con dos goles de Kane. Inglaterra debió trabajar mucho más de lo esperado para seguir con vida en el Mundial 2026. Tras comenzar en desventaja frente a Congo, el equipo de Gareth Southgate reaccionó en el segundo tiempo, ganó 2-1 con un doblete de Harry Kane y se clasificó a los octavos de final, donde se medirá con México.
El seleccionado africano golpeó de entrada y silenció el estadio. A los 6 minutos del primer tiempo, Brian Cipenga sacó un remate espectacular para establecer el 1-0 y alimentar la ilusión de una de las grandes sorpresas del Mundial.
Comenzó a presionar
Con el correr de los minutos, Inglaterra asumió el protagonismo, aunque le costó encontrar espacios frente a una defensa muy ordenada. Recién en el complemento pudo romper la resistencia congoleña.
A los 29 minutos del segundo tiempo, Harry Kane apareció dentro del área y, de cabeza, marcó el 1-1 para devolverle la esperanza al conjunto inglés.
Cuando el encuentro parecía encaminarse al tiempo suplementario, volvió a aparecer su capitán. A los 40 minutos del segundo tiempo, definió con enorme categoría y consumar la remontada.
Kane se autogestionó el gol del triunfo. Recibió de Gordon, de muy buen ingreso, y se perfiló hacia su pierna derecha. Armó el espacio, nadie lo encimó y remató.
Fue un misil que terminó incrustado en el arco congoleño. Nada pudo hacer, esta vez, el bueno de Mpasi. Fue el 2-1 inglés y fue, también, el quinto gol de Kane en el Mundial. Llegó a 13 tantos en Copas del Mundo y superó a Pelé. Al brasileño le decían O Rey. Kane, por una noche, fue The King. E Inglaterra jugará el domingo con México en el estadio Azteca.
Con su doblete, el delantero del Bayern Múnich alcanzó los cinco goles en el Mundial 2026 y quedó a uno de Lionel Messi, máximo artillero del torneo hasta el momento. El goleador volvió a ser decisivo en un partido complejo y sostuvo las aspiraciones de una Inglaterra que buscará volver a pelear por el título.
República Democrática del Congo se despidió del torneo tras poner contra las cuerdas a uno de los principales candidatos.
Kane: "Es una sensación increíble"
El goleador inglés habla con la BBC tras el 2-1 ante Congo con dos tantos suyos: “La verdad es que es una sensación increíble… ¡qué partido tan loco! Después de la primera pausa para hidratación, subimos el nivel y jugamos bien… su arquero tuvo atajadas increíbles en la primera parte”.
Y agregó: “Desde el punto de vista ofensivo fue nuestro mejor partido del torneo hasta ahora: hay que luchar para conseguir victorias y lo hicimos hoy. Les dije a mis compañeros que lo disfrutaran, porque hemos pasado. Volvemos a jugar en cuatro días y durante 90 minutos somos difíciles de superar. Ojalá podamos seguir así”.
Inglaterra enfrentará a México en octavos
Con esta victoria, Inglaterra avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde tendrá un exigente cruce frente a México, que viene de eliminar a Ecuador y contará con el apoyo de su público en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la próxima instancia.