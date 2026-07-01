Selección Argentina: Scaloni mantiene tres dudas para definir el equipo que enfrentará a Cabo Verde

REDACCIÓN ELONCE
La formación de Argentina ante Cabo Verde todavía no está confirmada. Lionel Scaloni define los últimos detalles del equipo para los 16avos de final del Mundial 2026, con incógnitas en defensa y ataque.
La formación de Argentina ante Cabo Verde continúa siendo una incógnita a pocas horas del encuentro por los 16avos de final del Mundial 2026. El director técnico Lionel Scaloni mantiene tres dudas en el equipo titular, aunque gran parte del once ya parece estar definido para el compromiso de este viernes.
Una de las certezas pasa por el arco, donde estará Emiliano "Dibu" Martínez. El guardameta dejó atrás la lesión que había sufrido en uno de sus dedos antes del torneo y disputó los tres encuentros de la fase de grupos. En ese recorrido, apenas recibió un gol, en el partido frente a Jordania.
En la mitad de la cancha tampoco habría sorpresas. Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández conformarán el mediocampo, mientras que Thiago Almada volverá a desempeñarse algunos metros más adelantado para conectar el juego con los delanteros.
Las dudas de Scaloni en defensa y ataque
Las principales incógnitas aparecen en la última línea. En el lateral izquierdo, Scaloni debe decidir entre Nicolás Tagliafico, ya recuperado de la lesión muscular que sufrió antes del inicio del certamen, y Facundo Medina, quien aprovechó su oportunidad con actuaciones destacadas frente a Argelia y Austria.
Otra decisión pendiente está en la zaga central. Lisandro Martínez tiene su lugar asegurado, pero resta definir si será acompañado por Cristian "Cuti" Romero o por Nicolás Otamendi. En el lateral derecho, en tanto, Nahuel Molina ocupará nuevamente su posición habitual.
La tercera incógnita se encuentra en el ataque. Lionel Messi será el líder ofensivo del seleccionado, pero todavía no se confirmó quién lo acompañará desde el inicio.
El posible once para los 16avos de final
Las opciones para integrar la delantera son Lautaro Martínez y Julián Álvarez. El atacante del Inter logró convertir de penal ante Jordania y rompió su sequía en los Mundiales, aunque aún no consiguió consolidarse como una de las figuras del equipo.
Julián Álvarez, por su parte, tampoco mostró hasta el momento el nivel que exhibió durante la consagración en Qatar 2022, por lo que Scaloni evaluará cuál de los dos ofrece mayores garantías para un encuentro que marcará el inicio de la etapa eliminatoria, publicó NA.
De esta manera, Argentina formaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul; Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.