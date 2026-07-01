Agresión a un árbitro: la APB sancionó al dirigente con cuatro años y una multa

La APB sancionó con cuatro años de suspensión a un dirigente de Estudiantes por la agresión a un árbitro al término del encuentro U21 ante Sionista, disputado el domingo 28 de junio. La pena fue resuelta por el Tribunal de Penas, que además aplicó una multa de 30 Aranceles Juez de la categoría.

De acuerdo con el comunicado difundido por la APB, la decisión se tomó luego de analizar el informe arbitral, las imágenes incorporadas al expediente y el descargo presentado por el propio dirigente. El Tribunal sostuvo que quedó acreditada la agresión física contra uno de los jueces del partido.

En su presentación, el directivo de Estudiantes reconoció lo ocurrido y expresó arrepentimiento. También planteó que su reacción posterior estuvo relacionada con “una reacción inmediata de vergüenza” y con la intención de que la situación no se agravara.

Sin embargo, el Tribunal entendió que esa explicación no alcanzaba para reducir la pena. Según detalló la APB, el arrepentimiento no fue considerado una circunstancia atenuante porque no se habría manifestado de manera “espontánea e inmediata” luego del episodio, tal como exige el Código de Penas de la Confederación Argentina de Básquet.

Qué implica la sanción

Durante los próximos cuatro años, el dirigente no podrá intervenir en partidos, torneos ni eventos organizados o fiscalizados por la APB. La prohibición también alcanza a la asistencia como espectador, según estableció la resolución.

Además, deberá abonar una multa equivalente a 30 Aranceles Juez de la categoría dentro de los diez días posteriores a la notificación. La sanción se conoció mientras continúa abierto el sumario por los incidentes registrados después del primer partido de la final U21.

La APB informó que las suspensiones provisorias sobre otros involucrados seguirán vigentes mientras avanza la investigación. El Tribunal dispuso recibir nuevos informes, determinar si hubo más participantes en los incidentes y garantizar el derecho de defensa de las personas alcanzadas por las actuaciones.

Custodia policial para los próximos partidos

La resolución también mantiene las medidas de seguridad para los encuentros U21 que dispute Estudiantes. Según comunicó la APB, esos partidos deberán contar con custodia policial para resguardar a árbitros, jugadores, cuerpos técnicos y público.

En el cierre del comunicado, la entidad expresó su “absoluto repudio a cualquier hecho de violencia” y remarcó que el respeto hacia todos los protagonistas debe ser una condición central para el desarrollo de sus competencias.