Video: las Cataratas del Iguazú multiplicaron su caudal y ofrecen un espectáculo impactante

Las cataratas del Iguazú registraron este martes un caudal de aproximadamente 5,7 millones de litros por segundo, casi cuatro veces por encima de su promedio histórico.
Las Cataratas del Iguazú atraviesan una jornada de caudal elevado y ofrecen una postal imponente para quienes visitan el Parque Nacional. Este martes 30, el río registró un volumen cercano a los 5,7 millones de litros de agua por segundo, una cifra casi cuatro veces superior a la media histórica, estimada en 1,5 millón de litros por segundo.
El incremento del caudal modificó el paisaje habitual de uno de los principales atractivos turísticos de la región. La mayor cantidad de agua potenció la fuerza de las caídas, amplió la nube de rocío que se forma sobre los senderos y profundizó la imagen de los saltos, que por estas horas se presentan con una intensidad superior a la normal.
De acuerdo con los datos difundidos por la administración del parque en Brasil, la crecida responde a las lluvias registradas durante la última semana en distintos puntos del estado de Paraná. La medición está a cargo de la Companhia Paranaense de Energia, Copel, y el volumen podría variar en los próximos días según las condiciones climáticas y el comportamiento del río Iguazú.
Pese al aumento significativo del caudal, la pasarela de acceso a las Cataratas permanece habilitada para los visitantes. El Parque Nacional do Iguaçu informó que continúa aplicando los protocolos de seguridad y que los equipos realizan un monitoreo permanente de las condiciones del atractivo.
Las autoridades remarcaron que este tipo de crecidas puede producirse durante períodos de precipitaciones intensas. En la misma época de 2025, las Cataratas también registraron un aumento importante en el volumen de agua. En octubre del año pasado, incluso, el caudal superó los 7 millones de litros por segundo.
La actual crecida permite apreciar una versión más potente de las Cataratas del Iguazú, con un mayor estruendo de las caídas y un caudal que resalta la dimensión del río antes de su descenso por los distintos saltos. Para los visitantes, la escena suma un atractivo particular a uno de los paisajes naturales más reconocidos de la región.