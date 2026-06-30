El Gobierno dio otro paso en las concesiones viales y cedió 1.871 kilómetros de rutas a privados

El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de su plan de concesiones viales y, desde este miércoles, empresas privadas pasarán a operar y mantener 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas que hasta ahora estaban bajo la administración de la empresa estatal Corredores Viales.

La medida forma parte de la Red Federal de Concesiones, el esquema impulsado por la administración nacional para transferir al sector privado la gestión de la infraestructura vial del país mediante contratos de largo plazo y sin aportes del Estado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la entrada en vigencia de la nueva etapa a través de su cuenta en la red social X. "Seguimos avanzando con la Red Federal de Concesiones mediante inversión 100% privada", expresó el funcionario.

Qué rutas pasan a manos privadas

Caputo precisó que ya fueron firmados los contratos correspondientes a la Etapa II-A del programa y que las empresas adjudicatarias asumirán la operación y el mantenimiento de dos corredores considerados estratégicos para la producción, la logística y el comercio.

Uno de ellos es el Tramo Pampa, que comprende la Ruta Nacional 5. El otro corresponde al Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, integrado por la Ruta Nacional 3, la Ruta Nacional 205, la Ruta Nacional 226 y las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.

"Más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para los argentinos", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda al anunciar el inicio de la nueva concesión.

Las empresas adjudicatarias

La adjudicación de ambos corredores había sido oficializada semanas atrás mediante la resolución que definió a las empresas ganadoras de las licitaciones.

El Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur quedó en manos del consorcio conformado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, que presentó una oferta de 997 pesos, sin IVA, para la tarifa de peaje.

Por su parte, el Tramo Pampa fue adjudicado a Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, cuya propuesta fue de 2.355,37 pesos, sin IVA, para el peaje.

Contratos por 20 años

Los contratos tendrán una vigencia de 20 años, un plazo que, según el Gobierno, permitirá a las empresas planificar inversiones de largo plazo para la modernización, el mantenimiento y la mejora de los corredores viales.

La administración nacional remarcó que todas las obras y tareas de conservación quedarán a cargo de las concesionarias privadas, sin subsidios ni financiamiento del Estado.