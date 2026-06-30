Murió Daniel Melingo, exintegrante de Los Abuelos de la Nada, cofundador de Los Twist y creador de "Chalamán"

REDACCIÓN ELONCE
Murió Daniel Melingo, exintegrante de Los Abuelos de la Nada y cofundador de Los Twist. El músico, poeta y multiinstrumentista dejó una huella en el rock argentino y en el tango contemporáneo tras más de cuatro décadas de trayectoria.
Murió Daniel Melingo, uno de los músicos más singulares de la escena argentina, a los 68 años. El exintegrante de Los Abuelos de la Nada, cofundador de Los Twist, poeta y multiinstrumentista, se encontraba bajo cuidados paliativos y atravesaba los últimos días de una extensa carrera que dejó una marca profunda tanto en el rock nacional como en la renovación del tango contemporáneo.
La noticia conmocionó al ambiente musical, donde Melingo era reconocido por su capacidad para transitar distintos géneros con una identidad artística propia, caracterizada por la poesía urbana, el lunfardo, la teatralidad y la experimentación sonora. Según trascendió, fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda por uno de sus hijos. Hasta el momento no se dieron a conocer las causas del fallecimiento.
Con más de cuatro décadas de trayectoria, el artista atravesó distintas etapas fundamentales de la música argentina y compartió escenarios y estudios de grabación con algunos de los nombres más influyentes del país.
De Los Abuelos de la Nada al nacimiento de Los Twist
Formado en el Conservatorio Nacional y con estudios en musicología, Daniel Melingo inició su camino en la escena underground porteña durante la última dictadura militar. Su salto a la popularidad llegó a comienzos de los años ochenta cuando se incorporó a Los Abuelos de la Nada, banda en la que compartió formación con Andrés Calamaro, Cachorro López y Gustavo Bazterrica, protagonistas de una de las épocas más recordadas del rock argentino.
En ese grupo escribió y compuso "Chalamán", tema incluido en el álbum Vasos y besos (1983). La canción, interpretada por el propio Melingo en su versión original, se transformó en uno de los primeros grandes éxitos del reggae hecho en Argentina y permaneció como un clásico de las radios de todo el continente.
Poco antes, en 1982, había fundado Los Twist junto a Pipo Cipolatti, grupo que revolucionó la escena musical con una propuesta cargada de humor, ironía y ritmos bailables en plena recuperación democrática.
Un disco histórico y la producción de Charly García
El debut discográfico de Los Twist llegó en 1983 con La dicha en movimiento, un álbum producido por Charly García que se convirtió rápidamente en uno de los trabajos más representativos de la nueva ola del rock argentino.
La banda estuvo integrada por Pipo Cipolatti, Daniel Melingo, Eduardo Cano, Fabiana Cantilo, Gonzalo Palacios y Polo Corbella, formación que grabó el disco en tiempo récord.
Años después, Pipo Cipolatti recordó aquel proceso en una entrevista con La Viola: "Todo se hizo en 29 horas y media. A Charly (García) le sobraron unas horas en el estudio y nos llevó derecho a grabar. Hacíamos muchos temas new wave, fue una gran época".
Además de su paso por Los Twist y Los Abuelos de la Nada, Melingo fue músico sesionista del brasileño Milton Nascimento y participó en la grabación de Piano Bar (1984), uno de los discos más emblemáticos de Charly García.
La reinvención en el tango y un proyecto inconcluso
Durante las últimas dos décadas, Daniel Melingo consolidó una nueva etapa artística dedicada al tango, género al que aportó una mirada moderna sin perder el vínculo con la tradición. Su obra fue reconocida tanto en Argentina como en escenarios internacionales por su estilo interpretativo y su particular manera de abordar la poesía porteña.
Lejos de haberse retirado, el músico permanecía en plena actividad. Preparaba el lanzamiento de Tangos bajos (Rework), previsto para septiembre, y organizaba un concierto en el Teatro Coliseo acompañado por una orquesta típica.
El álbum contaba con la participación de invitados como Pity Álvarez, Fito Páez, Andrés Calamaro, Juli Laso, Maxi Prietto y Malandro. Días antes de su fallecimiento había anticipado el proyecto en una entrevista con Indie Hoy: "Desde 2019 vengo desarrollando una idea. La fui compilando en un álbum que va a salir en septiembre, justo antes del concierto. Y también, desde lo técnico y lo musical, vengo desarrollando la idea de una orquesta típica".
Su muerte dejó inconcluso ese nuevo desafío artístico, pero también un legado que atravesó generaciones y que lo convirtió en una figura imprescindible para comprender la evolución del rock argentino y la renovación del tango en las últimas décadas.