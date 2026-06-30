Messi protagonizó una divertida escena con el Hombre Araña antes del estreno de la nueva película

Messi sorprendió este martes con una aparición alejada de las canchas. El capitán de la Selección argentina protagonizó un spot junto a Tom Holland para promocionar “Spider-Man: Brand New Day”, la próxima película del superhéroe de Marvel. La campaña reunió al futbolista con el actor británico en una escena breve, con humor y un guiño directo al universo del Hombre Araña.

El video transcurre en un bar de Nueva York. Holland, en el papel de Peter Parker, interrumpe una llamada al advertir la presencia de Messi en el lugar. “¿Vos sos Messi? ¿Estás buscando a Spider-Man?”, le pregunta sorprendido. El futbolista responde de manera escueta y da lugar a la transformación del personaje.

Luego, Spider-Man aparece para llevar al rosarino por el aire de Nueva York, en una de las secuencias que más llamó la atención de los seguidores del jugador y de la franquicia. La participación de Messi no forma parte de la trama central de la película, sino que integra una acción promocional previa a su estreno.

Una campaña que combina Mundial y superhéroes

La aparición se difundió mientras Messi se encuentra concentrado con la Selección argentina en Estados Unidos, a pocos días del partido ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La pieza aprovecha ese contexto y une a una de las principales figuras del torneo con una de las franquicias cinematográficas más populares de los últimos años.

"Spiderman": Por la participación de Lionel Messi en un video para #SpiderManBrandNewDay pic.twitter.com/RH9apEte5Y — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 30, 2026

El spot también muestra a Tom Holland fuera del registro habitual de los tráilers de acción. La escena se apoya en la sorpresa de Peter Parker al encontrarse cara a cara con el futbolista argentino y en la posterior irrupción de Spider-Man, que termina arrastrándolo por los cielos de la ciudad.

Cuándo se estrena la nueva película

“Spider-Man: Brand New Day” será la cuarta película en solitario de Tom Holland como Peter Parker dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. La producción está dirigida por Destin Daniel Cretton y tiene previsto su estreno en Estados Unidos el 31 de julio.

La historia se ubicará después de los acontecimientos de “Spider-Man: No Way Home”, cuando Peter Parker queda nuevamente solo y debe retomar su vida anónima en Nueva York.

En ese escenario, la breve participación de Messi funciona como una de las acciones promocionales más llamativas de la campaña previa al lanzamiento.