La comunidad venezolana radicada en Paraná puso en marcha una campaña solidaria para asistir a los damnificados por los terremotos que afectaron a Venezuela. La iniciativa es encabezada por Carla Díaz, junto a la acordeonista y compositora Marcia Müller, con el objetivo de reunir fondos que permitan adquirir insumos de primera necesidad para las familias afectadas.

En diálogo con Elonce, Carla Díaz explicó que la propuesta nació a partir de la preocupación por la situación que atraviesa su país y del contacto permanente con familiares y amigos que permanecen allí. "Muchísimas gracias por este espacio y por hacer eco de este momento tan duro para el pueblo venezolano", expresó al comienzo de la entrevista.

La campaña canaliza las donaciones a través de Carpa Esperanza, una organización no gubernamental que trabaja junto a otras entidades en la asistencia de los damnificados y que compra directamente los elementos que se necesitan en cada momento.

Una ayuda organizada desde la distancia

Díaz contó que decidió comunicarse con una amiga que integra la organización para conocer cuáles eran las necesidades más urgentes. "Me puse en contacto con una amiga que trabaja en Carpa Esperanza. Teníamos mucha angustia desde la distancia y quería saber cómo podía ayudar", relató.

Impulsan colecta solidaria para asistir a damnificados por terremotos en Venezuela

A partir de ese contacto, junto a Marcia Müller resolvieron organizar una colecta destinada a quienes no pueden realizar transferencias internacionales de manera directa. "Todo el que quiera colaborar puede hacerlo directamente a las cuentas de la ONG en Venezuela. Quienes no tengan esa posibilidad pueden transferir a mi billetera virtual y nosotros enviamos el dinero mediante empresas que realizan giros internacionales", explicó.

Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través del alias carla.vzla.esperanza

La familia de Carla también sintió el terremoto

Aunque su familia vive en el estado Trujillo y no sufrió daños materiales, Carla recordó con emoción cómo vivieron el momento del sismo. "Justo estaba hablando con mi papá cuando me dijo que había recibido una alerta de Google por un terremoto y, a los sesenta segundos, todo empezó a moverse", contó.

Si bien sus familiares directos se encuentran fuera de peligro, aseguró que muchos amigos perdieron sus viviendas. "Tengo muchos amigos que perdieron sus casas y familiares lejanos que están atravesando una situación muy complicada", afirmó.

Dinero para comprar lo que más se necesita

Díaz remarcó que, en esta etapa de la emergencia, la ayuda económica resulta más útil que el envío de donaciones materiales. "Ellos necesitan principalmente dinero porque compran en el momento lo que hace falta. Si los médicos necesitan medicamentos, guantes o cualquier otro insumo, lo adquieren inmediatamente", explicó.

Caracas, tras el terremoto que afectó a Venezuela (foto ONU)

También detalló que una camioneta con ayuda humanitaria partiría hacia las zonas afectadas cargada con pañales, guantes, alimentos infantiles, elementos de higiene y otros artículos indispensables.

"A veces uno piensa en otras cosas, pero hoy están necesitando hasta toallas femeninas. Son necesidades muy puntuales que cambian permanentemente", indicó.

Transparencia en el destino de las donaciones

Otro de los aspectos que destacó fue el mecanismo de rendición de cuentas que lleva adelante la organización. "Lo que me gusta de esta ONG es que muestran qué compran con cada donación, publican las facturas y todo es completamente transparente", valoró.

Por ese motivo, recomendó que quienes tengan la posibilidad de realizar transferencias internacionales las efectúen directamente a la organización, para evitar costos adicionales por el envío del dinero.

Proyectan una actividad solidaria

Durante la entrevista con Elonce también surgió la posibilidad de organizar un evento artístico para recaudar fondos. "Los artistas siempre estamos dispuestos a colaborar cuando la gente lo necesita, así que vamos a ver si organizamos algo", respondió entre sonrisas Marcia Müller.

Finalmente, Carla reiteró el pedido de colaboración y recordó que la reconstrucción demandará mucho tiempo. "Esto recién empieza. Vienen años de reconstrucción y cualquier ayuda, por pequeña que sea, puede hacer una diferencia para quienes lo perdieron todo", concluyó.