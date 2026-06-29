WhatsApp habilitó la reserva de nombres de usuario: cómo funciona

REDACCIÓN ELONCE
La plataforma comenzó a permitir que los usuarios reserven un nombre de usuario para iniciar conversaciones sin compartir su número de teléfono. La función estará disponible oficialmente más adelante durante 2026.
WhatsApp habilitó la reserva de nombres de usuario, una función que permitirá iniciar conversaciones sin necesidad de compartir el número de teléfono. La herramienta, que comenzará a implementarse oficialmente más adelante durante 2026, busca ofrecer una nueva capa de privacidad a los más de 3.000 millones de usuarios de la aplicación.
La reserva ya está disponible para que cada persona asegure el nombre que desea utilizar antes del lanzamiento definitivo de la función. Según explicó la compañía, la medida responde a un pedido que los usuarios vienen realizando desde hace años.
"La privacidad consiste fundamentalmente en darle control a las personas. Siempre les hemos dado control sobre sus mensajes a través del cifrado de extremo a extremo", afirmó Alice Newton-Rex, vicepresidenta global de Producto de WhatsApp.
Cómo reservar un nombre de usuario
El procedimiento es sencillo y puede realizarse desde la versión más reciente de la aplicación.
Los usuarios deben ingresar a Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario, donde podrán elegir un identificador único para su cuenta.
La función es completamente opcional y el número de teléfono continuará siendo obligatorio para crear y utilizar una cuenta de WhatsApp.
Qué características tendrán los nombres de usuario
Los nombres de usuario podrán incluir letras del alfabeto latino, números, puntos y guiones bajos, con un formato similar al utilizado en Instagram y Facebook.
Cada nombre será único, por lo que, una vez reservado por un usuario, nadie más podrá utilizarlo.
Para quienes no tengan una opción definida, WhatsApp incorporó un generador automático que ofrecerá distintas sugerencias.
Además, creadores de contenido, pequeñas empresas y organizaciones que ya utilizan el mismo nombre en Instagram o Facebook podrán reclamar ese identificador durante el período de reserva.
"Más privacidad y protección" contra suplantaciones
La compañía aclaró que no existirá un directorio público para buscar usuarios por nombre.
"Hemos diseñado esto como una función de privacidad central, por lo que no hay ningún directorio para explorar. Las personas necesitarán conocer tu nombre de usuario exacto para contactarte por primera vez", explicó Newton-Rex.
Ningún nombre de usuario será indexado por buscadores de internet y la aplicación también permitirá activar una clave adicional para que solo quienes la conozcan puedan enviar un primer mensaje.
WhatsApp confirmó además que los nombres de usuario podrán modificarse, aunque con límites de frecuencia para evitar abusos y reducir el riesgo de spam o estafas.
Nombres protegidos para evitar suplantaciones
Como parte del lanzamiento, la empresa decidió bloquear de manera preventiva los nombres de usuario considerados de alto valor.
La medida busca impedir que terceros se apropien de las identidades de celebridades, funcionarios o figuras públicas antes de que ellos mismos puedan registrarlas.
"Para proteger contra la suplantación de identidad, hemos reservado los nombres de usuario de alto valor para que nadie más pueda tomarlos", señaló la vicepresidenta de Producto de WhatsApp.
Entre esos casos se encuentran nombres de personalidades mundialmente conocidas, como Lionel Messi, que no podrán ser reservados por otros usuarios.