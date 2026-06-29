La actividad económica creció 1,6% interanual en abril, pero cayó frente a marzo

La actividad económica registró en abril un crecimiento del 1,6% interanual, aunque sufrió una caída del 1,5% respecto de marzo en la medición desestacionalizada, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el índice mostró un avance en comparación con abril de 2025, mientras que el componente tendencia-ciclo registró una variación positiva del 0,3%.

#DatoINDEC La actividad económica creció 1,6% interanual en abril de 2026 y bajó 1,5% con respecto a marzo https://t.co/penW4qWn5U pic.twitter.com/50xpJAxKVq — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 29, 2026

Los sectores que impulsaron el crecimiento

El informe reflejó así una evolución dispar de la economía, con sectores que impulsaron el crecimiento y otros que continuaron mostrando señales de retroceso.

Entre las actividades con mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE se destacaron agricultura, ganadería, caza y silvicultura, junto con la explotación de minas y canteras.

Ambos sectores fueron los principales responsables del crecimiento registrado durante abril, compensando parcialmente el desempeño negativo de otras ramas de la economía.

#DatoINDEC Actividad económica: la minería registró la mayor suba interanual (17,1%) en abril 2026; y el agro, la mayor tracción positiva (1,19 puntos porcentuales). Pesca, la mayor baja (-28,4%); e industria, la mayor incidencia negativa (-0,41 p.p.) https://t.co/penW4qWn5U pic.twitter.com/VW3uW70ujb — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 29, 2026

El informe del organismo estadístico muestra que estas actividades continuaron sosteniendo la recuperación interanual del nivel de actividad.

Industria y comercio, entre los rubros con peor desempeño

En contrapartida, el INDEC señaló que las ramas con mayor incidencia negativa fueron la industria manufacturera y el comercio mayorista, minorista y las reparaciones.

Estos sectores fueron los que más contribuyeron al retroceso mensual de la actividad económica y limitaron un crecimiento más amplio del indicador general.

Los datos difundidos por el organismo reflejan que, pese a la mejora respecto del mismo mes del año anterior, la economía mostró una desaceleración en la comparación con marzo, lo que dejó un saldo mensual negativo para abril.