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Economía

La actividad económica creció 1,6% interanual en abril, pero cayó frente a marzo

El INDEC informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica registró una suba interanual del 1,6% en abril. Sin embargo, en la comparación desestacionalizada con marzo mostró una baja del 1,5%.

29 de Junio de 2026
Indec difundió los datos.
Indec difundió los datos.

REDACCIÓN ELONCE

El INDEC informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica registró una suba interanual del 1,6% en abril. Sin embargo, en la comparación desestacionalizada con marzo mostró una baja del 1,5%.

La actividad económica registró en abril un crecimiento del 1,6% interanual, aunque sufrió una caída del 1,5% respecto de marzo en la medición desestacionalizada, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el índice mostró un avance en comparación con abril de 2025, mientras que el componente tendencia-ciclo registró una variación positiva del 0,3%.

El informe reflejó así una evolución dispar de la economía, con sectores que impulsaron el crecimiento y otros que continuaron mostrando señales de retroceso.

Los sectores que impulsaron el crecimiento

 

Entre las actividades con mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE se destacaron agricultura, ganadería, caza y silvicultura, junto con la explotación de minas y canteras.

Ambos sectores fueron los principales responsables del crecimiento registrado durante abril, compensando parcialmente el desempeño negativo de otras ramas de la economía.

El informe del organismo estadístico muestra que estas actividades continuaron sosteniendo la recuperación interanual del nivel de actividad.

 

Industria y comercio, entre los rubros con peor desempeño

 

En contrapartida, el INDEC señaló que las ramas con mayor incidencia negativa fueron la industria manufacturera y el comercio mayorista, minorista y las reparaciones.

Estos sectores fueron los que más contribuyeron al retroceso mensual de la actividad económica y limitaron un crecimiento más amplio del indicador general.

Los datos difundidos por el organismo reflejan que, pese a la mejora respecto del mismo mes del año anterior, la economía mostró una desaceleración en la comparación con marzo, lo que dejó un saldo mensual negativo para abril.

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